https://ria.ru/20210726/tseny-1742959000.html

Глава Мурманской области оценил ситуацию с ценами на продукты в регионе

Глава Мурманской области оценил ситуацию с ценами на продукты в регионе - РИА Новости, 26.07.2021

Глава Мурманской области оценил ситуацию с ценами на продукты в регионе

Рост цен на продукты в Мурманской области пока держится на уровне ниже среднероссийского, однако главам муниципалитетов необходимо контролировать их и... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:37

2021-07-26T16:37

2021-07-26T16:37

мурманская область

россия

андрей чибис

арктика

мурманская область

общество

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МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости. Рост цен на продукты в Мурманской области пока держится на уровне ниже среднероссийского, однако главам муниципалитетов необходимо контролировать их и еженедельно предоставлять отчет о динамике, заявил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Цены на продукты – очень важная тема, касающаяся наших людей… Понятно, что, к сожалению, в регионе рост цен есть, как и везде сейчас, но при этом меньше, чем в среднем по России. Если по стране показатель увеличился на 6%, то у нас в регионе на 4,3% с начала этого года", - сказал Чибис.Глава региона поручил главам муниципалитетов быть внимательными к таким важным вопросам, взять тему на контроль и еженедельно предоставлять отчет о динамике изменения цен. При условии серьезного роста стоимости продуктов совместно с владельцами торговых сетей будут вырабатываться определенные решения.Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области еженедельно проводит мониторинг цен в локальных и сетевых магазинах во всех муниципалитетах. Всего наблюдается 52 товара, из них 31 - продовольственный, в 76 точках торговли."В муниципалитетах области сдерживанию цен способствует хорошая конкуренция, обусловленная присутствием на рынке федеральных сетей. Цены в сетевых магазинах по всей территории региона схожие. Уже сейчас зафиксирована цена на картофель от 33 рублей за килограмм, морковь по цене от 60 рублей, лук от 29 рублей", – отметила на совещании первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.Пик цен на овощную продукцию в России ежегодно приходится на май или первые летние месяцы. Основная причина – истощение запасов урожая предыдущего года, отсутствие нового урожая, и, как следствие, переориентирование на импорт плодоовощей, у которых выше закупочная цена.По словам Лящук, экспертное сообщество сетевого ритейла ожидает в ближайшее время снижения цен на плодоовощную продукцию: урожай прогнозируется высокий и, кроме того, с середины июня началось поступление нового урожая отечественных овощей, соответственно, закупочная цена снижается.

https://ria.ru/20210726/murmansk-1742955894.html

https://ria.ru/20210724/tsentr-1742705750.html

https://ria.ru/20210723/stupino-1742555357.html

россия

арктика

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей чибис, арктика, мурманская область, общество