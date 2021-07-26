https://ria.ru/20210726/tseny-1742959000.html
Глава Мурманской области оценил ситуацию с ценами на продукты в регионе
Глава Мурманской области оценил ситуацию с ценами на продукты в регионе - РИА Новости, 26.07.2021
Глава Мурманской области оценил ситуацию с ценами на продукты в регионе
Рост цен на продукты в Мурманской области пока держится на уровне ниже среднероссийского, однако главам муниципалитетов необходимо контролировать их и... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:37
2021-07-26T16:37
2021-07-26T16:37
мурманская область
россия
андрей чибис
арктика
мурманская область
общество
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МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости. Рост цен на продукты в Мурманской области пока держится на уровне ниже среднероссийского, однако главам муниципалитетов необходимо контролировать их и еженедельно предоставлять отчет о динамике, заявил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Цены на продукты – очень важная тема, касающаяся наших людей… Понятно, что, к сожалению, в регионе рост цен есть, как и везде сейчас, но при этом меньше, чем в среднем по России. Если по стране показатель увеличился на 6%, то у нас в регионе на 4,3% с начала этого года", - сказал Чибис.Глава региона поручил главам муниципалитетов быть внимательными к таким важным вопросам, взять тему на контроль и еженедельно предоставлять отчет о динамике изменения цен. При условии серьезного роста стоимости продуктов совместно с владельцами торговых сетей будут вырабатываться определенные решения.Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области еженедельно проводит мониторинг цен в локальных и сетевых магазинах во всех муниципалитетах. Всего наблюдается 52 товара, из них 31 - продовольственный, в 76 точках торговли."В муниципалитетах области сдерживанию цен способствует хорошая конкуренция, обусловленная присутствием на рынке федеральных сетей. Цены в сетевых магазинах по всей территории региона схожие. Уже сейчас зафиксирована цена на картофель от 33 рублей за килограмм, морковь по цене от 60 рублей, лук от 29 рублей", – отметила на совещании первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.Пик цен на овощную продукцию в России ежегодно приходится на май или первые летние месяцы. Основная причина – истощение запасов урожая предыдущего года, отсутствие нового урожая, и, как следствие, переориентирование на импорт плодоовощей, у которых выше закупочная цена.По словам Лящук, экспертное сообщество сетевого ритейла ожидает в ближайшее время снижения цен на плодоовощную продукцию: урожай прогнозируется высокий и, кроме того, с середины июня началось поступление нового урожая отечественных овощей, соответственно, закупочная цена снижается.
https://ria.ru/20210726/murmansk-1742955894.html
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россия, андрей чибис, арктика, мурманская область, общество
Глава Мурманской области оценил ситуацию с ценами на продукты в регионе
Глава Мурманской области Чибис: рост цен на продукты в регионе ниже среднероссийского
МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости.
Рост цен на продукты в Мурманской области
пока держится на уровне ниже среднероссийского, однако главам муниципалитетов необходимо контролировать их и еженедельно предоставлять отчет о динамике, заявил губернатор региона Андрей Чибис
на оперативном совещании в понедельник.
"Цены на продукты – очень важная тема, касающаяся наших людей… Понятно, что, к сожалению, в регионе рост цен есть, как и везде сейчас, но при этом меньше, чем в среднем по России
. Если по стране показатель увеличился на 6%, то у нас в регионе на 4,3% с начала этого года", - сказал Чибис.
Глава региона поручил главам муниципалитетов быть внимательными к таким важным вопросам, взять тему на контроль и еженедельно предоставлять отчет о динамике изменения цен. При условии серьезного роста стоимости продуктов совместно с владельцами торговых сетей будут вырабатываться определенные решения.
Министерство развития Арктики
и экономики Мурманской области еженедельно проводит мониторинг цен в локальных и сетевых магазинах во всех муниципалитетах. Всего наблюдается 52 товара, из них 31 - продовольственный, в 76 точках торговли.
"В муниципалитетах области сдерживанию цен способствует хорошая конкуренция, обусловленная присутствием на рынке федеральных сетей. Цены в сетевых магазинах по всей территории региона схожие. Уже сейчас зафиксирована цена на картофель от 33 рублей за килограмм, морковь по цене от 60 рублей, лук от 29 рублей", – отметила на совещании первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.
Пик цен на овощную продукцию в России ежегодно приходится на май или первые летние месяцы. Основная причина – истощение запасов урожая предыдущего года, отсутствие нового урожая, и, как следствие, переориентирование на импорт плодоовощей, у которых выше закупочная цена.
По словам Лящук, экспертное сообщество сетевого ритейла ожидает в ближайшее время снижения цен на плодоовощную продукцию: урожай прогнозируется высокий и, кроме того, с середины июня началось поступление нового урожая отечественных овощей, соответственно, закупочная цена снижается.