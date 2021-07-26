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В Северной Осетии трактор с водителем упал в каньон
В Северной Осетии трактор с водителем упал в каньон - РИА Новости, 26.07.2021
В Северной Осетии трактор с водителем упал в каньон
Трактор с водителем упал в каньон глубиной 40 метров в Северной Осетии, тракториста ищут, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:55
2021-07-26T17:55
2021-07-26T17:57
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Трактор с водителем упал в каньон глубиной 40 метров в Северной Осетии, тракториста ищут, сообщает ГУМЧС по региону."В понедельник поступило сообщение о том, что между населенными пунктами Ирафского района Мацута и Ахсау при проведении дорожных работ компанией "Владтрансстрой" упал в каньон глубиной порядка 40 метров трактор с человеком", - говорится в сообщении.Отмечается, что глубина реки в этом месте достигает четырех метров."Организовано обследование места падения с целью обнаружения тракториста. К поисково-спасательным работам привлечено от МЧС России 13 человек личного состава и 3 единицы техники", - добавили в ведомстве.
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
17:55 26.07.2021 (обновлено: 17:57 26.07.2021)
В Северной Осетии трактор с водителем упал в каньон
ГУМЧС: трактор с водителем упал в каньон глубиной 40 метров в Северной Осетии