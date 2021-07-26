https://ria.ru/20210726/traktor-1742978304.html

В Северной Осетии трактор с водителем упал в каньон

В Северной Осетии трактор с водителем упал в каньон - РИА Новости, 26.07.2021

В Северной Осетии трактор с водителем упал в каньон

Трактор с водителем упал в каньон глубиной 40 метров в Северной Осетии, тракториста ищут, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:55

2021-07-26T17:55

2021-07-26T17:57

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Трактор с водителем упал в каньон глубиной 40 метров в Северной Осетии, тракториста ищут, сообщает ГУМЧС по региону."В понедельник поступило сообщение о том, что между населенными пунктами Ирафского района Мацута и Ахсау при проведении дорожных работ компанией "Владтрансстрой" упал в каньон глубиной порядка 40 метров трактор с человеком", - говорится в сообщении.Отмечается, что глубина реки в этом месте достигает четырех метров."Организовано обследование места падения с целью обнаружения тракториста. К поисково-спасательным работам привлечено от МЧС России 13 человек личного состава и 3 единицы техники", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210703/padenie-1739722533.html

россия

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия