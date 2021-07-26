https://ria.ru/20210726/toplivo-1742922085.html

На московских АЗС выросли цены на бензин и дизельное топливо

На московских АЗС выросли цены на бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 26.07.2021

На московских АЗС выросли цены на бензин и дизельное топливо

Цены на бензин и дизельное топливо в Москве снова выросли: за неделю с 19 по 26 июля они выросли на 13-20 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:17

2021-07-26T14:17

2021-07-26T14:17

московская топливная ассоциация

дт (дизельное топливо)

аи-98

аи-92

москва

аи-95

бензин

экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо в Москве снова выросли: за неделю с 19 по 26 июля они выросли на 13-20 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 13 копеек - до 45,76 рубля за литр, Аи-95 - на 19 копеек, до 50,72 рубля. Сильнее всего выросла цена Аи-98 - на 20 копеек, до 57,69 рубля за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 49,75 рубля, увеличившись за неделю на 13 копеек.Рост цен на бензин зафиксирован в столице на семи из десяти крупнейших сетей АЗС : "ТНК-Столица" и "РН-Москва" (входят в "Роснефть"), "Лукойла", Shell, ЕКА, "Петрол Комплекса", "НефтьМагистрали". У всех этих сетей за исключением Shell также выросли цены и на дизтопливо. При этом на АЗС "Татнефти" бензин Аи-92 подешевел, а дизель подорожал.Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп.

https://ria.ru/20210726/benzin-1742844354.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская топливная ассоциация, дт (дизельное топливо), аи-98, аи-92, москва, аи-95, бензин, экономика