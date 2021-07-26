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На московских АЗС выросли цены на бензин и дизельное топливо
На московских АЗС выросли цены на бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 26.07.2021
На московских АЗС выросли цены на бензин и дизельное топливо
Цены на бензин и дизельное топливо в Москве снова выросли: за неделю с 19 по 26 июля они выросли на 13-20 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:17
2021-07-26T14:17
московская топливная ассоциация
дт (дизельное топливо)
аи-98
аи-92
москва
аи-95
бензин
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо в Москве снова выросли: за неделю с 19 по 26 июля они выросли на 13-20 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 13 копеек - до 45,76 рубля за литр, Аи-95 - на 19 копеек, до 50,72 рубля. Сильнее всего выросла цена Аи-98 - на 20 копеек, до 57,69 рубля за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 49,75 рубля, увеличившись за неделю на 13 копеек.Рост цен на бензин зафиксирован в столице на семи из десяти крупнейших сетей АЗС : "ТНК-Столица" и "РН-Москва" (входят в "Роснефть"), "Лукойла", Shell, ЕКА, "Петрол Комплекса", "НефтьМагистрали". У всех этих сетей за исключением Shell также выросли цены и на дизтопливо. При этом на АЗС "Татнефти" бензин Аи-92 подешевел, а дизель подорожал.Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп.
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московская топливная ассоциация, дт (дизельное топливо), аи-98, аи-92, москва, аи-95, бензин, экономика
14:17 26.07.2021
 
На московских АЗС выросли цены на бензин и дизельное топливо

Цены на бензин и дизтопливо на московских АЗС за неделю выросли на 13-20 копеек

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо в Москве снова выросли: за неделю с 19 по 26 июля они выросли на 13-20 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 13 копеек - до 45,76 рубля за литр, Аи-95 - на 19 копеек, до 50,72 рубля. Сильнее всего выросла цена Аи-98 - на 20 копеек, до 57,69 рубля за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 49,75 рубля, увеличившись за неделю на 13 копеек.
Рост цен на бензин зафиксирован в столице на семи из десяти крупнейших сетей АЗС : "ТНК-Столица" и "РН-Москва" (входят в "Роснефть"), "Лукойла", Shell, ЕКА, "Петрол Комплекса", "НефтьМагистрали". У всех этих сетей за исключением Shell также выросли цены и на дизтопливо. При этом на АЗС "Татнефти" бензин Аи-92 подешевел, а дизель подорожал.
Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп.
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы
 
Московская топливная ассоциацияДТ (дизельное топливо)АИ-98АИ-92МоскваАИ-95БензинЭкономика
 
 
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