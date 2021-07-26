https://ria.ru/20210726/tekhnoprom-1742964878.html
Международный форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске 25-27 августа
Международный форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске 25-27 августа - РИА Новости, 26.07.2021
Международный форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске 25-27 августа
Международный научно-технологический форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске с 25 по 27 августа. Распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. Форум... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:10
2021-07-26T17:10
2021-07-26T17:10
пресс-релизы
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МОСКВА, 26 июл – Пресс-служба VIII Международного технологического форума "Технопром-2021". Международный научно-технологический форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске с 25 по 27 августа. Распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. Форум внесен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий.23 июля состоялось заседание оргкомитета форума, который возглавил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко."Форум “Технопром-2021” проходит в Новосибирской области – регионе, который является одним из центров научных исследований. В Год науки и технологий программа форума сфокусирована на научно-технологических проектах с активным участием молодёжи. В проект программы форума включено около 80 мероприятий, которые тематически разделены на семь направлений: “Прорывные технологии и "мегасайенс"”, “Цифровые технологии”, “Научно-образовательные центры мирового уровня” и другие. Напомню, в соответствии с поручением Президента Владимира Путина в этом году отобрали финальную пятёрку НОЦ, всего их 15", – сказал Дмитрий Чернышенко.Участники форума из более чем 20 стран выработают эффективные формы сотрудничества науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Среди гостей и спикеров - руководители федеральных и региональных органов власти, ученые, руководители наукоградов и инновационных центров, бизнесмены."Начиная с 2018 года нам удалось найти свое место в форумной афише Российской Федерации. Мы выбрали свою тематику – это наука, инноватика и связь этих отраслей с индустрией и промышленностью", – обозначил ранее основные направления форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Главным вопросом станет обеспечение научно-технологического лидерства России в мире. В рамках форума презентуют сразу несколько передовых проектов, среди которых первый в России синхротрон 4-го поколения, карбоновый полигон, образовательный кампус НГУ мирового уровня и друге.Форум пройдет в гибридном формате – для международного блока будет организована возможность участия в режиме онлайн. Регистрация на форум продолжается на официальном сайте мероприятия.В рамках Технопрома 2021 также пройдет XII Сибирский форум "Индустрия информационных систем", I Национальный Форум трансфера технологий, XV Сибирская Венчурная ярмарка. Предприниматели смогут увидеть и протестировать инновационные и технологические решения на профильной выставке.Форум состоится уже в восьмой раз и зарекомендовал себя как площадку для принятия ключевых решений научно-технологической политики страны. Именно в рамках форума была инициирована подготовка Стратегии научно-технологического развития РФ.Мероприятие для возрастной категории +18. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 26 июл – Пресс-служба VIII Международного технологического форума "Технопром-2021".
Международный научно-технологический форум Технопром 2021
пройдет в Новосибирске с 25 по 27 августа. Распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. Форум внесен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий.
23 июля состоялось заседание оргкомитета форума, который возглавил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
"Форум “Технопром-2021” проходит в Новосибирской области – регионе, который является одним из центров научных исследований. В Год науки и технологий программа форума сфокусирована на научно-технологических проектах с активным участием молодёжи. В проект программы форума включено около 80 мероприятий, которые тематически разделены на семь направлений: “Прорывные технологии и "мегасайенс"”, “Цифровые технологии”, “Научно-образовательные центры мирового уровня” и другие. Напомню, в соответствии с поручением Президента Владимира Путина в этом году отобрали финальную пятёрку НОЦ, всего их 15", – сказал Дмитрий Чернышенко.
Участники форума из более чем 20 стран выработают эффективные формы сотрудничества науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Среди гостей и спикеров - руководители федеральных и региональных органов власти, ученые, руководители наукоградов и инновационных центров, бизнесмены.
"Начиная с 2018 года нам удалось найти свое место в форумной афише Российской Федерации. Мы выбрали свою тематику – это наука, инноватика и связь этих отраслей с индустрией и промышленностью", – обозначил ранее основные направления форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Главным вопросом станет обеспечение научно-технологического лидерства России в мире. В рамках форума презентуют сразу несколько передовых проектов, среди которых первый в России синхротрон 4-го поколения, карбоновый полигон, образовательный кампус НГУ мирового уровня и друге.
Форум пройдет в гибридном формате – для международного блока будет организована возможность участия в режиме онлайн. Регистрация на форум продолжается на официальном сайте мероприятия.
В рамках Технопрома 2021 также пройдет XII Сибирский форум "Индустрия информационных систем", I Национальный Форум трансфера технологий, XV Сибирская Венчурная ярмарка. Предприниматели смогут увидеть и протестировать инновационные и технологические решения на профильной выставке.
Форум состоится уже в восьмой раз и зарекомендовал себя как площадку для принятия ключевых решений научно-технологической политики страны. Именно в рамках форума была инициирована подготовка Стратегии научно-технологического развития РФ.
Мероприятие для возрастной категории +18.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.