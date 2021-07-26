Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/tekhnoprom-1742964878.html
Международный форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске 25-27 августа
Международный форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске 25-27 августа - РИА Новости, 26.07.2021
Международный форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске 25-27 августа
Международный научно-технологический форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске с 25 по 27 августа. Распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. Форум... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:10
2021-07-26T17:10
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742964455_0:32:1200:708_1920x0_80_0_0_f38fd1d8c18e9a4512b396dd638994e8.jpg
МОСКВА, 26 июл – Пресс-служба VIII Международного технологического форума "Технопром-2021". Международный научно-технологический форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске с 25 по 27 августа. Распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. Форум внесен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий.23 июля состоялось заседание оргкомитета форума, который возглавил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко."Форум “Технопром-2021” проходит в Новосибирской области – регионе, который является одним из центров научных исследований. В Год науки и технологий программа форума сфокусирована на научно-технологических проектах с активным участием молодёжи. В проект программы форума включено около 80 мероприятий, которые тематически разделены на семь направлений: “Прорывные технологии и "мегасайенс"”, “Цифровые технологии”, “Научно-образовательные центры мирового уровня” и другие. Напомню, в соответствии с поручением Президента Владимира Путина в этом году отобрали финальную пятёрку НОЦ, всего их 15", – сказал Дмитрий Чернышенко.Участники форума из более чем 20 стран выработают эффективные формы сотрудничества науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Среди гостей и спикеров - руководители федеральных и региональных органов власти, ученые, руководители наукоградов и инновационных центров, бизнесмены."Начиная с 2018 года нам удалось найти свое место в форумной афише Российской Федерации. Мы выбрали свою тематику – это наука, инноватика и связь этих отраслей с индустрией и промышленностью", – обозначил ранее основные направления форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Главным вопросом станет обеспечение научно-технологического лидерства России в мире. В рамках форума презентуют сразу несколько передовых проектов, среди которых первый в России синхротрон 4-го поколения, карбоновый полигон, образовательный кампус НГУ мирового уровня и друге.Форум пройдет в гибридном формате – для международного блока будет организована возможность участия в режиме онлайн. Регистрация на форум продолжается на официальном сайте мероприятия.В рамках Технопрома 2021 также пройдет XII Сибирский форум "Индустрия информационных систем", I Национальный Форум трансфера технологий, XV Сибирская Венчурная ярмарка. Предприниматели смогут увидеть и протестировать инновационные и технологические решения на профильной выставке.Форум состоится уже в восьмой раз и зарекомендовал себя как площадку для принятия ключевых решений научно-технологической политики страны. Именно в рамках форума была инициирована подготовка Стратегии научно-технологического развития РФ.Мероприятие для возрастной категории +18. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742964455_81:0:1148:800_1920x0_80_0_0_30694db3f7d198d0770b2e74316f9eec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
17:10 26.07.2021
 

Международный форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске 25-27 августа

© Фото : Пресс-центр VIII Международного технологического форума "Технопром - 2021Международный форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске 25-27 августа
Международный форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске 25-27 августа - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : Пресс-центр VIII Международного технологического форума "Технопром - 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – Пресс-служба VIII Международного технологического форума "Технопром-2021". Международный научно-технологический форум Технопром 2021 пройдет в Новосибирске с 25 по 27 августа. Распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. Форум внесен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий.
23 июля состоялось заседание оргкомитета форума, который возглавил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
"Форум “Технопром-2021” проходит в Новосибирской области – регионе, который является одним из центров научных исследований. В Год науки и технологий программа форума сфокусирована на научно-технологических проектах с активным участием молодёжи. В проект программы форума включено около 80 мероприятий, которые тематически разделены на семь направлений: “Прорывные технологии и "мегасайенс"”, “Цифровые технологии”, “Научно-образовательные центры мирового уровня” и другие. Напомню, в соответствии с поручением Президента Владимира Путина в этом году отобрали финальную пятёрку НОЦ, всего их 15", – сказал Дмитрий Чернышенко.
Участники форума из более чем 20 стран выработают эффективные формы сотрудничества науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Среди гостей и спикеров - руководители федеральных и региональных органов власти, ученые, руководители наукоградов и инновационных центров, бизнесмены.
"Начиная с 2018 года нам удалось найти свое место в форумной афише Российской Федерации. Мы выбрали свою тематику – это наука, инноватика и связь этих отраслей с индустрией и промышленностью", – обозначил ранее основные направления форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Главным вопросом станет обеспечение научно-технологического лидерства России в мире. В рамках форума презентуют сразу несколько передовых проектов, среди которых первый в России синхротрон 4-го поколения, карбоновый полигон, образовательный кампус НГУ мирового уровня и друге.
Форум пройдет в гибридном формате – для международного блока будет организована возможность участия в режиме онлайн. Регистрация на форум продолжается на официальном сайте мероприятия.
В рамках Технопрома 2021 также пройдет XII Сибирский форум "Индустрия информационных систем", I Национальный Форум трансфера технологий, XV Сибирская Венчурная ярмарка. Предприниматели смогут увидеть и протестировать инновационные и технологические решения на профильной выставке.
Форум состоится уже в восьмой раз и зарекомендовал себя как площадку для принятия ключевых решений научно-технологической политики страны. Именно в рамках форума была инициирована подготовка Стратегии научно-технологического развития РФ.
Мероприятие для возрастной категории +18.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния