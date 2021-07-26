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Минфин разработал законопроект о госрегулировании продажи табака
Минфин разработал законопроект о госрегулировании продажи табака - РИА Новости, 26.07.2021
Минфин разработал законопроект о госрегулировании продажи табака
Минфин разработал проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, документ опубликовали на портале regulation.gov.ru. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:09
2021-07-26T19:48
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Минфин разработал проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, документ опубликовали на портале regulation.gov.ru.Он предполагает лицензирование производства, хранения и поставки табачных изделий и сырья и оптовую торговлю ими. Отмечается, что госпошлина за лицензии "не будет являться обременительной и не создаст избыточную финансовую нагрузку на организации, осуществляющие легальную деятельность на табачном рынке".Минфин также предложил доработать Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета производства и оборота алкоголя: производители и оптовые продавцы немаркированных табачных изделий должны будут передавать в эту систему сведения о продукции, а информацию о маркированных изделиях ЕГАИС будет получать автоматически.В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2022 года, кроме ряда положений проекта. В частности, требования о документах для получения лицензий вступят в силу 1 апреля будущего года.По оценкам экспертов, которые приводятся в пояснительной записке, доля нелегальной табачной продукции в России за 2016-2018 годы увеличилась до 8% с 1,5%, по итогам 2019 года - 15%. В 2020 году доля нелегальной табачной продукции сократилась до 7%. Однако, как отмечает Минфин, на это повлияли ограничения в виде закрытия границ и сокращения каналов продаж, связанные с распространением COVID-19.При этом с 1 января 2021 года акциз на табачную продукцию вырос на 20% по сравнению с 2020 годом. "В связи с этим повышаются риски дальнейшего роста объемов нелегального производства и оборота табачной продукции", - говорится в материалах. Кроме того, указывает Минфин, отдельными функциями по регулированию табачного рынка сейчас наделены различные ведомства, нормативно-правовое регулирование в настоящее время разрозненное.Законопроектом предусматривается введение государственного регулирования производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля в данной сфере, при этом "в качестве модели регулирования предлагается использовать уже налаженную систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка".
https://ria.ru/20210606/kurenie-1735854863.html
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министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика
17:09 26.07.2021 (обновлено: 19:48 26.07.2021)
 
Минфин разработал законопроект о госрегулировании продажи табака

Минфин разработал законопроект о регулировании оборота табачной продукции

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство сигарет на фабрике АО "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области
Производство сигарет на фабрике АО Филип Моррис Ижора в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Минфин разработал проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, документ опубликовали на портале regulation.gov.ru.
Он предполагает лицензирование производства, хранения и поставки табачных изделий и сырья и оптовую торговлю ими.
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Отмечается, что госпошлина за лицензии "не будет являться обременительной и не создаст избыточную финансовую нагрузку на организации, осуществляющие легальную деятельность на табачном рынке".
Минфин также предложил доработать Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета производства и оборота алкоголя: производители и оптовые продавцы немаркированных табачных изделий должны будут передавать в эту систему сведения о продукции, а информацию о маркированных изделиях ЕГАИС будет получать автоматически.
В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2022 года, кроме ряда положений проекта. В частности, требования о документах для получения лицензий вступят в силу 1 апреля будущего года.
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По оценкам экспертов, которые приводятся в пояснительной записке, доля нелегальной табачной продукции в России за 2016-2018 годы увеличилась до 8% с 1,5%, по итогам 2019 года - 15%. В 2020 году доля нелегальной табачной продукции сократилась до 7%. Однако, как отмечает Минфин, на это повлияли ограничения в виде закрытия границ и сокращения каналов продаж, связанные с распространением COVID-19.
При этом с 1 января 2021 года акциз на табачную продукцию вырос на 20% по сравнению с 2020 годом. "В связи с этим повышаются риски дальнейшего роста объемов нелегального производства и оборота табачной продукции", - говорится в материалах. Кроме того, указывает Минфин, отдельными функциями по регулированию табачного рынка сейчас наделены различные ведомства, нормативно-правовое регулирование в настоящее время разрозненное.
Законопроектом предусматривается введение государственного регулирования производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля в данной сфере, при этом "в качестве модели регулирования предлагается использовать уже налаженную систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка".
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
 
 
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