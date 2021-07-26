https://ria.ru/20210726/tabak-1742965127.html

Минфин разработал законопроект о госрегулировании продажи табака

Минфин разработал законопроект о госрегулировании продажи табака - РИА Новости, 26.07.2021

Минфин разработал законопроект о госрегулировании продажи табака

Минфин разработал проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, документ опубликовали на портале regulation.gov.ru. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:09

2021-07-26T17:09

2021-07-26T19:48

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Минфин разработал проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, документ опубликовали на портале regulation.gov.ru.Он предполагает лицензирование производства, хранения и поставки табачных изделий и сырья и оптовую торговлю ими. Отмечается, что госпошлина за лицензии "не будет являться обременительной и не создаст избыточную финансовую нагрузку на организации, осуществляющие легальную деятельность на табачном рынке".Минфин также предложил доработать Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета производства и оборота алкоголя: производители и оптовые продавцы немаркированных табачных изделий должны будут передавать в эту систему сведения о продукции, а информацию о маркированных изделиях ЕГАИС будет получать автоматически.В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2022 года, кроме ряда положений проекта. В частности, требования о документах для получения лицензий вступят в силу 1 апреля будущего года.По оценкам экспертов, которые приводятся в пояснительной записке, доля нелегальной табачной продукции в России за 2016-2018 годы увеличилась до 8% с 1,5%, по итогам 2019 года - 15%. В 2020 году доля нелегальной табачной продукции сократилась до 7%. Однако, как отмечает Минфин, на это повлияли ограничения в виде закрытия границ и сокращения каналов продаж, связанные с распространением COVID-19.При этом с 1 января 2021 года акциз на табачную продукцию вырос на 20% по сравнению с 2020 годом. "В связи с этим повышаются риски дальнейшего роста объемов нелегального производства и оборота табачной продукции", - говорится в материалах. Кроме того, указывает Минфин, отдельными функциями по регулированию табачного рынка сейчас наделены различные ведомства, нормативно-правовое регулирование в настоящее время разрозненное.Законопроектом предусматривается введение государственного регулирования производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля в данной сфере, при этом "в качестве модели регулирования предлагается использовать уже налаженную систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка".

https://ria.ru/20210606/kurenie-1735854863.html

https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html

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министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика