https://ria.ru/20210726/sud-1742998907.html

Экс-главе "Газпром трансгаз Нижний Новгород" дали условный срок

Экс-главе "Газпром трансгаз Нижний Новгород" дали условный срок - РИА Новости, 26.07.2021

Экс-главе "Газпром трансгаз Нижний Новгород" дали условный срок

Бывший руководитель структурного подразделения ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, осужден на 3,5 года... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T19:48

2021-07-26T19:48

2021-07-26T19:49

россия

газпром

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Бывший руководитель структурного подразделения ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, осужден на 3,5 года лишения свободы условно и штраф в 1,2 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствие и суд установили, что в 2020 году подсудимый выступил в качестве посредника в получении взяток между генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславом Югаем и поставщиком материально-технических ресурсов. Так, по контракту на поставку оборудования с фирмой из Саратова на общую сумму свыше 16 миллионов рублей, за невыплату неустойки с поставщика на сумму 1,2 миллиона рублей подсудимый вместе с соучастниками вымогал и получил от представителя поставщика электронную технику на сумму более 400 тысяч рублей и деньги в сумме 200 тысяч рублей. Электронная техника передана генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, за совершение заведомо незаконных действий и бездействий, лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере)."Вину в совершении преступления подсудимый признал. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также назначен штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУ СК.Ранее сообщалось, что в суде уже рассматривается несколько уголовных дел в отношении посредников в получении взяток, а также в отношении директора контрагента "Газпром трансгаз Нижний Новгород", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных бездействий, совершенное в особо крупном размере). Следователи полагают, что с сентября 2016 по апрель 2020 года в качестве взятки директор контрагента "Газпром трансгаз Нижний Новгород" передал через посредников генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югаю денежные средства и материальные ценности на общую сумму 2,3 миллиона рублей за возможность продолжения работы в рамках договорных отношений и общее покровительство.

https://ria.ru/20210726/uscherb-1742933292.html

https://ria.ru/20210719/khischenie-1741873524.html

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россия, газпром, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия