Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/sud-1742998907.html
Экс-главе "Газпром трансгаз Нижний Новгород" дали условный срок
Экс-главе "Газпром трансгаз Нижний Новгород" дали условный срок - РИА Новости, 26.07.2021
Экс-главе "Газпром трансгаз Нижний Новгород" дали условный срок
Бывший руководитель структурного подразделения ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, осужден на 3,5 года... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:48
2021-07-26T19:49
россия
газпром
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Бывший руководитель структурного подразделения ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, осужден на 3,5 года лишения свободы условно и штраф в 1,2 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствие и суд установили, что в 2020 году подсудимый выступил в качестве посредника в получении взяток между генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславом Югаем и поставщиком материально-технических ресурсов. Так, по контракту на поставку оборудования с фирмой из Саратова на общую сумму свыше 16 миллионов рублей, за невыплату неустойки с поставщика на сумму 1,2 миллиона рублей подсудимый вместе с соучастниками вымогал и получил от представителя поставщика электронную технику на сумму более 400 тысяч рублей и деньги в сумме 200 тысяч рублей. Электронная техника передана генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, за совершение заведомо незаконных действий и бездействий, лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере)."Вину в совершении преступления подсудимый признал. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также назначен штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУ СК.Ранее сообщалось, что в суде уже рассматривается несколько уголовных дел в отношении посредников в получении взяток, а также в отношении директора контрагента "Газпром трансгаз Нижний Новгород", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных бездействий, совершенное в особо крупном размере). Следователи полагают, что с сентября 2016 по апрель 2020 года в качестве взятки директор контрагента "Газпром трансгаз Нижний Новгород" передал через посредников генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югаю денежные средства и материальные ценности на общую сумму 2,3 миллиона рублей за возможность продолжения работы в рамках договорных отношений и общее покровительство.
https://ria.ru/20210726/uscherb-1742933292.html
https://ria.ru/20210719/khischenie-1741873524.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, газпром, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия
19:48 26.07.2021 (обновлено: 19:49 26.07.2021)
 
Экс-главе "Газпром трансгаз Нижний Новгород" дали условный срок

Экс-главу подразделения "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югаева осудили на 3,5 года условно

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Бывший руководитель структурного подразделения ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, осужден на 3,5 года лишения свободы условно и штраф в 1,2 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствие и суд установили, что в 2020 году подсудимый выступил в качестве посредника в получении взяток между генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславом Югаем и поставщиком материально-технических ресурсов. Так, по контракту на поставку оборудования с фирмой из Саратова на общую сумму свыше 16 миллионов рублей, за невыплату неустойки с поставщика на сумму 1,2 миллиона рублей подсудимый вместе с соучастниками вымогал и получил от представителя поставщика электронную технику на сумму более 400 тысяч рублей и деньги в сумме 200 тысяч рублей. Электронная техника передана генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 14:54
Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей
В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, за совершение заведомо незаконных действий и бездействий, лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере).
"Вину в совершении преступления подсудимый признал. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также назначен штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
Ранее сообщалось, что в суде уже рассматривается несколько уголовных дел в отношении посредников в получении взяток, а также в отношении директора контрагента "Газпром трансгаз Нижний Новгород", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных бездействий, совершенное в особо крупном размере). Следователи полагают, что с сентября 2016 по апрель 2020 года в качестве взятки директор контрагента "Газпром трансгаз Нижний Новгород" передал через посредников генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югаю денежные средства и материальные ценности на общую сумму 2,3 миллиона рублей за возможность продолжения работы в рамках договорных отношений и общее покровительство.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 15:04
Франция выдала России обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей
 
РоссияГазпромСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния