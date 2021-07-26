https://ria.ru/20210726/strakhovanie-1742971952.html

В Сбере теперь можно застраховаться от снижения оклада

В Сбере теперь можно застраховаться от снижения оклада - РИА Новости, 26.07.2021

В Сбере теперь можно застраховаться от снижения оклада

Дочерняя компания ПАО "Сбербанк" — ООО СК "Сбербанк страхование жизни" предложила заёмщикам потребительских кредитов Сбера страхование от снижения оклада. Новую РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:17

2021-07-26T18:17

2021-07-26T18:36

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МОСКВА, 26 июл — ООО СК "Сбербанк страхование жизни". Дочерняя компания ПАО "Сбербанк" — ООО СК "Сбербанк страхование жизни" предложила заёмщикам потребительских кредитов Сбера страхование от снижения оклада. Новую защитную опцию можно подключить в СберБанк Онлайн (6+) в момент подачи заявки на кредит.При оформлении потребительского кредита клиент может подключиться к программе страхования жизни от "Сбербанк страхование жизни". Эта программа при оформлении в онлайн представляет собой конструктор, то есть клиент может самостоятельно выбрать страховые риски в любой комбинации: защиту жизни; здоровья; защиту на случай потери работы; защиту на случай снижения оклада.Включение в программу новой опции позволит получить выплаты в случае снижения оклада более, чем на 15%. Выплаты будут производиться в течение шести месяцев и компенсируют от 60% до 100% платежей по потребительскому кредиту в зависимости от размера снижения оклада.Плата за страхование для заёмщиков потребкредитов зависит от срока и суммы страхования, а также от набора выбранных рисков: чем больше пакетов рисков, тем меньше тариф на один пакет. Сумма кредита, включая страховую защиту, будет отображаться в СберБанк Онлайн при подаче заявки на кредит.По рискам "Жизнь" и "Здоровье" программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 65 лет, по рискам "Потеря работы" и "Снижение оклада" — от 18 до 55 лет для женщин, от 18 до 60 лет — для мужчин.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы