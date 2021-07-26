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В Сбере теперь можно застраховаться от снижения оклада
В Сбере теперь можно застраховаться от снижения оклада - РИА Новости, 26.07.2021
В Сбере теперь можно застраховаться от снижения оклада
Дочерняя компания ПАО "Сбербанк" — ООО СК "Сбербанк страхование жизни" предложила заёмщикам потребительских кредитов Сбера страхование от снижения оклада. Новую РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:17
2021-07-26T18:17
2021-07-26T18:36
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МОСКВА, 26 июл — ООО СК "Сбербанк страхование жизни". Дочерняя компания ПАО "Сбербанк" — ООО СК "Сбербанк страхование жизни" предложила заёмщикам потребительских кредитов Сбера страхование от снижения оклада. Новую защитную опцию можно подключить в СберБанк Онлайн (6+) в момент подачи заявки на кредит.При оформлении потребительского кредита клиент может подключиться к программе страхования жизни от "Сбербанк страхование жизни". Эта программа при оформлении в онлайн представляет собой конструктор, то есть клиент может самостоятельно выбрать страховые риски в любой комбинации: защиту жизни; здоровья; защиту на случай потери работы; защиту на случай снижения оклада.Включение в программу новой опции позволит получить выплаты в случае снижения оклада более, чем на 15%. Выплаты будут производиться в течение шести месяцев и компенсируют от 60% до 100% платежей по потребительскому кредиту в зависимости от размера снижения оклада.Плата за страхование для заёмщиков потребкредитов зависит от срока и суммы страхования, а также от набора выбранных рисков: чем больше пакетов рисков, тем меньше тариф на один пакет. Сумма кредита, включая страховую защиту, будет отображаться в СберБанк Онлайн при подаче заявки на кредит.По рискам "Жизнь" и "Здоровье" программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 65 лет, по рискам "Потеря работы" и "Снижение оклада" — от 18 до 55 лет для женщин, от 18 до 60 лет — для мужчин.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 26 июл — ООО СК "Сбербанк страхование жизни". Дочерняя компания ПАО "Сбербанк" — ООО СК "Сбербанк страхование жизни" предложила заёмщикам потребительских кредитов Сбера страхование от снижения оклада. Новую защитную опцию можно подключить в СберБанк Онлайн (6+) в момент подачи заявки на кредит.
При оформлении потребительского кредита клиент может подключиться к программе страхования жизни от "Сбербанк страхование жизни". Эта программа при оформлении в онлайн представляет собой конструктор, то есть клиент может самостоятельно выбрать страховые риски в любой комбинации: защиту жизни; здоровья; защиту на случай потери работы; защиту на случай снижения оклада.
Включение в программу новой опции позволит получить выплаты в случае снижения оклада более, чем на 15%. Выплаты будут производиться в течение шести месяцев и компенсируют от 60% до 100% платежей по потребительскому кредиту в зависимости от размера снижения оклада.
"Многие предприятия, столкнувшиеся со сложностями под влиянием пандемии, вынуждены оптимизировать условия труда — корректируют зарплаты, сокращают штат. Переживания относительно стабильности дохода испытывают даже те сотрудники, работодатели которых не предпринимали таких мер. Поэтому мы дополнили нашу программу страхования для заёмщиков потребительских кредитов актуальными рисками — страхованием от потери работы, а теперь и страхованием от снижения оклада. Эти опции востребованы у наших клиентов. Риск потери работы подключает 15% заёмщиков, оформляющих договор страхования жизни. Кстати, выплаты по этому риску с начала года составили уже 20 миллионов рублей. Риск снижения оклада только на этапе тестирования подключило более трёх тысяч клиентов".
Наталья Алымова
старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка
Плата за страхование для заёмщиков потребкредитов зависит от срока и суммы страхования, а также от набора выбранных рисков: чем больше пакетов рисков, тем меньше тариф на один пакет. Сумма кредита, включая страховую защиту, будет отображаться в СберБанк Онлайн при подаче заявки на кредит.
По рискам "Жизнь" и "Здоровье" программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 65 лет, по рискам "Потеря работы" и "Снижение оклада" — от 18 до 55 лет для женщин, от 18 до 60 лет — для мужчин.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.