https://ria.ru/20210726/shtraf-1742931275.html

Пермская активистка, записавшая видеообращение к Путину, обжалует штраф

Пермская активистка, записавшая видеообращение к Путину, обжалует штраф - РИА Новости, 26.07.2021

Пермская активистка, записавшая видеообращение к Путину, обжалует штраф

Решение по административному делу жительницы Перми, записавшей видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и оштрафованной судом за нарушения на пикете,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:46

2021-07-26T14:46

2021-07-26T14:47

россия

дмитрий махонин

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происшествия

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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Решение по административному делу жительницы Перми, записавшей видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и оштрафованной судом за нарушения на пикете, будет обжаловано, сообщил РИА Новости её адвокат.Активистка Елена Германова 22 июля была оштрафована по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) на 20 тысяч рублей за нарушение порядка организации пикета с использованием средств наглядной агитации в защиту местного стадиона "Молот", прошедшего в июне."Намерены обжаловать постановление. Суд был заранее извещен, что Германова находится на официальном больничном, были предоставлены все документы, однако, вопреки этому, вынес решение в вечернее время, после окончания рабочего дня. Суд 21 июля был уведомлен заявлением на имя судьи … с просьбой отложить заседание в ввиду болезни привлекаемого лица, а также о том, что она не согласна на рассмотрение в ее отсутствие и отсутствие ее представителя", — рассказал РИА Новости адвокат активистки Денис Трегубов.Защитник пояснил, что 21 июля передал все это секретарю судьи по телефону. "Незаконно рассмотрено дело: нас лишили возможности, мы были готовы представить доказательства о незаконности задержания Германовой со стороны полиции, ГИБДД", — подчеркнул он.Кроме того, перенести заседание было необходимо еще и потому, что, по его информации, не поступила затребованная судом документация из полиции. По словам собеседника агентства, пока постановление суда ему и его подзащитной не направлено.В Мотовилихинском районном суде РИА Новости рассказали, что пока жалоба на решение не поступила. Собеседница уточнила, что 10-дневный срок для обжалования постановления о назначении административного наказания не истек.Ранее в соцсетях появилась информация, что в Перми правоохранители задержали активистов, которые записывали на улице видеообращение к президенту с жалобой на планы властей по сносу стадиона "Молот" и застройке площадки высотными домами. На людей после этого якобы составили административные протоколы за проведение несогласованного массового мероприятия. Также было опубликовано видео, на котором около 20 человек в медицинских масках держат плакат "Сохраним стадион "Молот", а женщина в центре толпы зачитывает обращение к "Владимиру Владимировичу", в котором указывает на невыполнение в Перми поручений главы государства о доступности спортивных сооружений.После инцидента краевая прокуратура начала проверку. Данных о её завершении пока нет.Стадион "Молот" находится за одноименным универсальным дворцом спорта на улице Лебедева в Мотовилихинском районе Перми. Весной появилась информация, что эту территорию площадью более пяти гектаров планируется застроить многоквартирными домами с бассейном. Объект ранее принадлежал ПАО "Мотовилихинские заводы", позднее ее приобрёл пермский девелопер "ПМД".Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в конце июня во время прямого эфира в сообществе "Мой город — Пермь" в "ВКонтакте" сообщил, что вопрос о застройке площадки при УДС "Молот" не решён, если собственник участка решит реализовывать проект по застройке стадиона, то инициирует публичные слушания. Он добавил, что, по его мнению, к ситуации привлекается внимание людьми, которые имеют политические мотивы. Губернатор призвал не поддаваться волнениям, возникшим вокруг этого объекта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что в Кремле не получали обращения впоследствии оштрафованной пермской активистки, но хотят выяснить обстоятельства у местных властей.

https://ria.ru/20210726/aktivistka-1742905758.html

https://ria.ru/20210625/obraschenie-1738600082.html

https://ria.ru/20210630/zapugivanie-1739234600.html

https://ria.ru/20210702/kreml-1739576144.html

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россия, дмитрий махонин, дмитрий песков, владимир путин, пермь, пермский край, происшествия