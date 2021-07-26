Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/shtraf-1742931275.html
Пермская активистка, записавшая видеообращение к Путину, обжалует штраф
Пермская активистка, записавшая видеообращение к Путину, обжалует штраф - РИА Новости, 26.07.2021
Пермская активистка, записавшая видеообращение к Путину, обжалует штраф
Решение по административному делу жительницы Перми, записавшей видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и оштрафованной судом за нарушения на пикете,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:46
2021-07-26T14:47
россия
дмитрий махонин
дмитрий песков
владимир путин
пермь
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311947_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_7531623f3c6700df1ccde2ae4cfae33c.jpg
ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Решение по административному делу жительницы Перми, записавшей видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и оштрафованной судом за нарушения на пикете, будет обжаловано, сообщил РИА Новости её адвокат.Активистка Елена Германова 22 июля была оштрафована по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) на 20 тысяч рублей за нарушение порядка организации пикета с использованием средств наглядной агитации в защиту местного стадиона "Молот", прошедшего в июне."Намерены обжаловать постановление. Суд был заранее извещен, что Германова находится на официальном больничном, были предоставлены все документы, однако, вопреки этому, вынес решение в вечернее время, после окончания рабочего дня. Суд 21 июля был уведомлен заявлением на имя судьи … с просьбой отложить заседание в ввиду болезни привлекаемого лица, а также о том, что она не согласна на рассмотрение в ее отсутствие и отсутствие ее представителя", — рассказал РИА Новости адвокат активистки Денис Трегубов.Защитник пояснил, что 21 июля передал все это секретарю судьи по телефону. "Незаконно рассмотрено дело: нас лишили возможности, мы были готовы представить доказательства о незаконности задержания Германовой со стороны полиции, ГИБДД", — подчеркнул он.Кроме того, перенести заседание было необходимо еще и потому, что, по его информации, не поступила затребованная судом документация из полиции. По словам собеседника агентства, пока постановление суда ему и его подзащитной не направлено.В Мотовилихинском районном суде РИА Новости рассказали, что пока жалоба на решение не поступила. Собеседница уточнила, что 10-дневный срок для обжалования постановления о назначении административного наказания не истек.Ранее в соцсетях появилась информация, что в Перми правоохранители задержали активистов, которые записывали на улице видеообращение к президенту с жалобой на планы властей по сносу стадиона "Молот" и застройке площадки высотными домами. На людей после этого якобы составили административные протоколы за проведение несогласованного массового мероприятия. Также было опубликовано видео, на котором около 20 человек в медицинских масках держат плакат "Сохраним стадион "Молот", а женщина в центре толпы зачитывает обращение к "Владимиру Владимировичу", в котором указывает на невыполнение в Перми поручений главы государства о доступности спортивных сооружений.После инцидента краевая прокуратура начала проверку. Данных о её завершении пока нет.Стадион "Молот" находится за одноименным универсальным дворцом спорта на улице Лебедева в Мотовилихинском районе Перми. Весной появилась информация, что эту территорию площадью более пяти гектаров планируется застроить многоквартирными домами с бассейном. Объект ранее принадлежал ПАО "Мотовилихинские заводы", позднее ее приобрёл пермский девелопер "ПМД".Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в конце июня во время прямого эфира в сообществе "Мой город — Пермь" в "ВКонтакте" сообщил, что вопрос о застройке площадки при УДС "Молот" не решён, если собственник участка решит реализовывать проект по застройке стадиона, то инициирует публичные слушания. Он добавил, что, по его мнению, к ситуации привлекается внимание людьми, которые имеют политические мотивы. Губернатор призвал не поддаваться волнениям, возникшим вокруг этого объекта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что в Кремле не получали обращения впоследствии оштрафованной пермской активистки, но хотят выяснить обстоятельства у местных властей.
https://ria.ru/20210726/aktivistka-1742905758.html
https://ria.ru/20210625/obraschenie-1738600082.html
https://ria.ru/20210630/zapugivanie-1739234600.html
https://ria.ru/20210702/kreml-1739576144.html
россия
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311947_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_fe08a6bb932a67959143ede60bf62a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий махонин, дмитрий песков, владимир путин, пермь, пермский край, происшествия
14:46 26.07.2021 (обновлено: 14:47 26.07.2021)
 
Пермская активистка, записавшая видеообращение к Путину, обжалует штраф

Адвокат активистки Германовой Трегубов сообщил о намерении обжаловать штраф в 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Решение по административному делу жительницы Перми, записавшей видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и оштрафованной судом за нарушения на пикете, будет обжаловано, сообщил РИА Новости её адвокат.
Активистка Елена Германова 22 июля была оштрафована по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) на 20 тысяч рублей за нарушение порядка организации пикета с использованием средств наглядной агитации в защиту местного стадиона "Молот", прошедшего в июне.
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 12:50
В Кремле не получали обращения оштрафованной пермской активистки
"Намерены обжаловать постановление. Суд был заранее извещен, что Германова находится на официальном больничном, были предоставлены все документы, однако, вопреки этому, вынес решение в вечернее время, после окончания рабочего дня. Суд 21 июля был уведомлен заявлением на имя судьи … с просьбой отложить заседание в ввиду болезни привлекаемого лица, а также о том, что она не согласна на рассмотрение в ее отсутствие и отсутствие ее представителя", — рассказал РИА Новости адвокат активистки Денис Трегубов.
Защитник пояснил, что 21 июля передал все это секретарю судьи по телефону. "Незаконно рассмотрено дело: нас лишили возможности, мы были готовы представить доказательства о незаконности задержания Германовой со стороны полиции, ГИБДД", — подчеркнул он.
Кроме того, перенести заседание было необходимо еще и потому, что, по его информации, не поступила затребованная судом документация из полиции. По словам собеседника агентства, пока постановление суда ему и его подзащитной не направлено.
В Мотовилихинском районном суде РИА Новости рассказали, что пока жалоба на решение не поступила. Собеседница уточнила, что 10-дневный срок для обжалования постановления о назначении административного наказания не истек.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 14:16Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Песков прокомментировал задержание пермяков, обратившихся к Путину
Ранее в соцсетях появилась информация, что в Перми правоохранители задержали активистов, которые записывали на улице видеообращение к президенту с жалобой на планы властей по сносу стадиона "Молот" и застройке площадки высотными домами. На людей после этого якобы составили административные протоколы за проведение несогласованного массового мероприятия. Также было опубликовано видео, на котором около 20 человек в медицинских масках держат плакат "Сохраним стадион "Молот", а женщина в центре толпы зачитывает обращение к "Владимиру Владимировичу", в котором указывает на невыполнение в Перми поручений главы государства о доступности спортивных сооружений.
После инцидента краевая прокуратура начала проверку. Данных о её завершении пока нет.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 14:51Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин посоветовал обратить внимание на чиновников, запугивающих людей
Стадион "Молот" находится за одноименным универсальным дворцом спорта на улице Лебедева в Мотовилихинском районе Перми. Весной появилась информация, что эту территорию площадью более пяти гектаров планируется застроить многоквартирными домами с бассейном. Объект ранее принадлежал ПАО "Мотовилихинские заводы", позднее ее приобрёл пермский девелопер "ПМД".
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в конце июня во время прямого эфира в сообществе "Мой город — Пермь" в "ВКонтакте" сообщил, что вопрос о застройке площадки при УДС "Молот" не решён, если собственник участка решит реализовывать проект по застройке стадиона, то инициирует публичные слушания. Он добавил, что, по его мнению, к ситуации привлекается внимание людьми, которые имеют политические мотивы. Губернатор призвал не поддаваться волнениям, возникшим вокруг этого объекта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что в Кремле не получали обращения впоследствии оштрафованной пермской активистки, но хотят выяснить обстоятельства у местных властей.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 13:08
В Кремле прокомментировали избиение активиста, пожаловавшегося Путину
 
РоссияДмитрий МахонинДмитрий ПесковВладимир ПутинПермьПермский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния