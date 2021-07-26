https://ria.ru/20210726/shpiony-1743014312.html
Суд в Риге оставил под арестом фигурантов дела о шпионаже в пользу России
Суд в Риге оставил под арестом фигурантов дела о шпионаже в пользу России - РИА Новости, 26.07.2021
Суд в Риге оставил под арестом фигурантов дела о шпионаже в пользу России
Рижский окружной суд решил оставить под арестом двух фигурантов уголовного дела о шпионаже в пользу России, центральной фигурой которого стал депутат сейма... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T22:49
2021-07-26T22:49
2021-07-26T22:49
россия
латвия
рига
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
РИГА, 26 июл – РИА Новости. Рижский окружной суд решил оставить под арестом двух фигурантов уголовного дела о шпионаже в пользу России, центральной фигурой которого стал депутат сейма Латвии Янис Адамсонса, сообщает латвийское информационное агентство ЛЕТА."Рижский окружной суд решил оставить в силе решение суда Видземского района Риги о заключении под стражу гражданина России Геннадия Силонова и бывшего начальника следственного отдела КГБ Латвийской ССР Андриса Страутманиса", - сказано в сообщении агентства.Адамсонс был задержан 10 июня, после того как сейм Латвии лишил его неприкосновенности. 11 июня по решению суда он был арестован. Вместе с Адамсонсом были задержаны Силонов и Страутманис. Все трое подозреваются в шпионаже в пользу России.
https://ria.ru/20210621/zaderzhaniya-1737895397.html
россия
латвия
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия, рига, в мире
Суд в Риге оставил под арестом фигурантов дела о шпионаже в пользу России
Рижский суд оставил под арестом фигурантов дела обвиняемого в шпионаже депутата Адамсонса