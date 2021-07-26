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Суд в Риге оставил под арестом фигурантов дела о шпионаже в пользу России

Суд в Риге оставил под арестом фигурантов дела о шпионаже в пользу России - РИА Новости, 26.07.2021

Суд в Риге оставил под арестом фигурантов дела о шпионаже в пользу России

Рижский окружной суд решил оставить под арестом двух фигурантов уголовного дела о шпионаже в пользу России, центральной фигурой которого стал депутат сейма... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T22:49

2021-07-26T22:49

2021-07-26T22:49

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РИГА, 26 июл – РИА Новости. Рижский окружной суд решил оставить под арестом двух фигурантов уголовного дела о шпионаже в пользу России, центральной фигурой которого стал депутат сейма Латвии Янис Адамсонса, сообщает латвийское информационное агентство ЛЕТА."Рижский окружной суд решил оставить в силе решение суда Видземского района Риги о заключении под стражу гражданина России Геннадия Силонова и бывшего начальника следственного отдела КГБ Латвийской ССР Андриса Страутманиса", - сказано в сообщении агентства.Адамсонс был задержан 10 июня, после того как сейм Латвии лишил его неприкосновенности. 11 июня по решению суда он был арестован. Вместе с Адамсонсом были задержаны Силонов и Страутманис. Все трое подозреваются в шпионаже в пользу России.

https://ria.ru/20210621/zaderzhaniya-1737895397.html

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россия, латвия, рига, в мире