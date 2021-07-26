https://ria.ru/20210726/shaman-1742942700.html
Якутского "шамана" Габышева вновь направили на принудительное лечение
Якутского "шамана" Габышева вновь направили на принудительное лечение - РИА Новости, 26.07.2021
Якутского "шамана" Габышева вновь направили на принудительное лечение
Суд в Якутске назначил "шаману" Александру Габышеву принудительное лечение в психбольнице закрытого типа, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:32
2021-07-26T15:32
2021-07-26T15:32
александр габышев (якутский шаман)
ольга тимофеева (депутат гд)
здоровье - общество
якутский городской суд
москва
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 26 июл - РИА Новости. Суд в Якутске назначил "шаману" Александру Габышеву принудительное лечение в психбольнице закрытого типа, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.По словам адвоката, до вступления постановления суда в законную силу ее подзащитного заключили под стражу. "Александра взяли под стражу в зале суда, надели на него наручники. Как раз именно сегодня врачи планировали его выписать из больницы в связи с окончанием стационарного лечения", - отметила она.Кроме того, суд порекомендовал привлечь Тимофееву к дисциплинарной ответственности. "В отношении меня суд вынес постановление в адрес Адвокатской палаты о привлечении меня к дисциплинарной ответственности за то, что я высказала в зале суда свое субъективное мнение о явном нарушении прав Габышева и защитников. Я расцениваю это как оказание давления на защиту", - заявила собеседница.В январе Габышев во время предыдущей принудительной госпитализации, по версии следствия, ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. Ему может грозить реальный срок заключения в случае признания вменяемым, хотя психолого-психиатрическую экспертизу суд вновь доверил экспертам из Якутского психоневрологического диспансера. Тот ранее добился принудительного лечения "шамана" как особо опасного невменяемого.Габышева задерживали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.В середине мая прошлого года Габышева уже доставляли в психдиспансер, позже суд признал законной его принудительную госпитализацию. Выписали Габышева в июле.
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александр габышев (якутский шаман), ольга тимофеева (депутат гд), здоровье - общество, якутский городской суд, москва, якутск, происшествия
Якутского "шамана" Габышева вновь направили на принудительное лечение
Суд в Якутске назначил "шаману" Габышеву принудительное лечение в психбольнице закрытого типа
ЯКУТСК, 26 июл - РИА Новости.
Суд в Якутске
назначил "шаману" Александру Габышеву
принудительное лечение в психбольнице закрытого типа, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева
.
"Сегодня Якутский городской суд
вынес в отношении "шамана" о применении принудительных мер в специализированном психиатрическом учреждении с интенсивным наблюдением. Это учреждение, куда обычно направляют убийц, серийных маньяков, особо опасных для общества людей, каковым, на наш взгляд, Габышев не является, и ему там не место. Даже в том случае, если бы он был в чем-то виновен, это несправедливое решение. Мы подадим апелляцию в установленном порядке", - рассказала Тимофеева.
По словам адвоката, до вступления постановления суда в законную силу ее подзащитного заключили под стражу. "Александра взяли под стражу в зале суда, надели на него наручники. Как раз именно сегодня врачи планировали его выписать из больницы в связи с окончанием стационарного лечения", - отметила она.
Кроме того, суд порекомендовал привлечь Тимофееву к дисциплинарной ответственности. "В отношении меня суд вынес постановление в адрес Адвокатской палаты о привлечении меня к дисциплинарной ответственности за то, что я высказала в зале суда свое субъективное мнение о явном нарушении прав Габышева и защитников. Я расцениваю это как оказание давления на защиту", - заявила собеседница.
В январе Габышев во время предыдущей принудительной госпитализации, по версии следствия, ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. Ему может грозить реальный срок заключения в случае признания вменяемым, хотя психолого-психиатрическую экспертизу суд вновь доверил экспертам из Якутского психоневрологического диспансера. Тот ранее добился принудительного лечения "шамана" как особо опасного невменяемого.
Габышева задерживали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву
. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.
В середине мая прошлого года Габышева уже доставляли в психдиспансер, позже суд признал законной его принудительную госпитализацию. Выписали Габышева в июле.