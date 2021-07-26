https://ria.ru/20210726/shaman-1742942700.html

Якутского "шамана" Габышева вновь направили на принудительное лечение

Якутского "шамана" Габышева вновь направили на принудительное лечение - РИА Новости, 26.07.2021

Якутского "шамана" Габышева вновь направили на принудительное лечение

Суд в Якутске назначил "шаману" Александру Габышеву принудительное лечение в психбольнице закрытого типа, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:32

2021-07-26T15:32

2021-07-26T15:32

александр габышев (якутский шаман)

ольга тимофеева (депутат гд)

здоровье - общество

якутский городской суд

москва

якутск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155884/16/1558841630_0:16:877:509_1920x0_80_0_0_2a7c745b503e1dc8c027217db1948d9a.jpg

ЯКУТСК, 26 июл - РИА Новости. Суд в Якутске назначил "шаману" Александру Габышеву принудительное лечение в психбольнице закрытого типа, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.По словам адвоката, до вступления постановления суда в законную силу ее подзащитного заключили под стражу. "Александра взяли под стражу в зале суда, надели на него наручники. Как раз именно сегодня врачи планировали его выписать из больницы в связи с окончанием стационарного лечения", - отметила она.Кроме того, суд порекомендовал привлечь Тимофееву к дисциплинарной ответственности. "В отношении меня суд вынес постановление в адрес Адвокатской палаты о привлечении меня к дисциплинарной ответственности за то, что я высказала в зале суда свое субъективное мнение о явном нарушении прав Габышева и защитников. Я расцениваю это как оказание давления на защиту", - заявила собеседница.В январе Габышев во время предыдущей принудительной госпитализации, по версии следствия, ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. Ему может грозить реальный срок заключения в случае признания вменяемым, хотя психолого-психиатрическую экспертизу суд вновь доверил экспертам из Якутского психоневрологического диспансера. Тот ранее добился принудительного лечения "шамана" как особо опасного невменяемого.Габышева задерживали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.В середине мая прошлого года Габышева уже доставляли в психдиспансер, позже суд признал законной его принудительную госпитализацию. Выписали Габышева в июле.

https://ria.ru/20200423/1570468688.html

https://ria.ru/20200407/1569674280.html

москва

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр габышев (якутский шаман), ольга тимофеева (депутат гд), здоровье - общество, якутский городской суд, москва, якутск, происшествия