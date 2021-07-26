https://ria.ru/20210726/semi-1742986416.html

Правительство выделит 1,44 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей

Правительство выделит 1,44 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей - РИА Новости, 26.07.2021

Правительство выделит 1,44 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,44 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:39

2021-07-26T18:39

2021-07-26T18:39

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,44 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей, сообщает пресс-служба кабмина."На поддержку семей, воспитывающих трёх и более детей, будет дополнительно выделено 1,44 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребёнку не исполнится три года", - говорится в сообщении.Отмечается, что средний размер выплат по России составляет 11,3 тысячи рублей, а точная сумма зависит от региона и уравнивается с детским прожиточным минимумом."Дополнительные средства поступят в 17 регионов и позволят обеспечить пособиями ещё 12,5 тысяч детей", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210722/mnogodetnye-1742384266.html

россия

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2021

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россия, михаил мишустин, общество