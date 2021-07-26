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Правительство выделит 1,44 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей
Правительство выделит 1,44 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей - РИА Новости, 26.07.2021
Правительство выделит 1,44 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,44 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:39
2021-07-26T18:39
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,44 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей, сообщает пресс-служба кабмина."На поддержку семей, воспитывающих трёх и более детей, будет дополнительно выделено 1,44 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребёнку не исполнится три года", - говорится в сообщении.Отмечается, что средний размер выплат по России составляет 11,3 тысячи рублей, а точная сумма зависит от региона и уравнивается с детским прожиточным минимумом."Дополнительные средства поступят в 17 регионов и позволят обеспечить пособиями ещё 12,5 тысяч детей", - подчеркивается в сообщении.
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россия, михаил мишустин, общество
18:39 26.07.2021
 
Правительство выделит 1,44 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей

Правительство выделит 1,44 миллиарда рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве
Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,44 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей, сообщает пресс-служба кабмина.
"На поддержку семей, воспитывающих трёх и более детей, будет дополнительно выделено 1,44 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребёнку не исполнится три года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средний размер выплат по России составляет 11,3 тысячи рублей, а точная сумма зависит от региона и уравнивается с детским прожиточным минимумом.
"Дополнительные средства поступят в 17 регионов и позволят обеспечить пособиями ещё 12,5 тысяч детей", - подчеркивается в сообщении.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 15:01
Кузнецова призвала новый созыв Госдумы принять закон о многодетных семьях
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
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