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Россияне нарастили валютные сбережения до максимума с начала пандемии
Россияне нарастили валютные сбережения до максимума с начала пандемии - РИА Новости, 26.07.2021
Россияне нарастили валютные сбережения до максимума с начала пандемии
Россияне по итогам июня нарастили валютные сбережения на банковских счетах до максимума с начала пандемии коронавируса - 92,7 миллиарда долларов, следует из... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:50
2021-07-26T17:50
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россияне по итогам июня нарастили валютные сбережения на банковских счетах до максимума с начала пандемии коронавируса - 92,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости статистики Банка России.Сбережения граждан на валютных счетах в прошлом месяце увеличились на 1,2%, достигнув максимального уровня с февраля прошлого года, когда россияне хранили в банках 94,3 миллиарда долларов. Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, за первый "пандемический" месяц отток валюты из российских банков составил рекордные 5 миллиардов долларов.Рост валютных сбережений физических лиц в июне обеспечили текущие счета, которые по итогам прошлого месяца пополнились на 4,9% - до исторического максимума в 34,7 миллиарда долларов.В то же время валютные депозиты продолжили стабильно сокращаться: по итогам июня они уменьшились еще на 0,9% - до 58 миллиардов долларов, что является минимальным с октября 2011 года уровнем. При этом рекордный за все время наблюдений объем вкладов в валюте наблюдался в феврале 2014 года - 85,9 миллиарда долларов.Рост валютных сбережений в июле объясняется желанием россиян застраховаться от падения рубля, считает главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин."Очевидно, что при крайне низких ставках в валюте россияне не рассматривают депозиты как источник дохода, а исключительно как форму сбережений. Хотя преобладают в приросте депозиты на небольшой срок, нельзя говорить об этом как о форме спекуляции. Скорее по каким-то причинам граждане отложили покупки или ремонт на некоторое время и оставили деньги в валюте, чтобы застраховаться от падения рубля. Август и сентябрь имеют репутацию кризисных, так что объём валютных депозитов может увеличиться еще", - прогнозирует он.
https://ria.ru/20210606/sberezheniya-1735836530.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
17:50 26.07.2021
 
Россияне нарастили валютные сбережения до максимума с начала пандемии

Россияне нарастили валютные сбережения до 92,7 миллиарда долларов, это максимум с начала пандемии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло с символикой доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россияне по итогам июня нарастили валютные сбережения на банковских счетах до максимума с начала пандемии коронавируса - 92,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости статистики Банка России.
Сбережения граждан на валютных счетах в прошлом месяце увеличились на 1,2%, достигнув максимального уровня с февраля прошлого года, когда россияне хранили в банках 94,3 миллиарда долларов. Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, за первый "пандемический" месяц отток валюты из российских банков составил рекордные 5 миллиардов долларов.
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Рост валютных сбережений физических лиц в июне обеспечили текущие счета, которые по итогам прошлого месяца пополнились на 4,9% - до исторического максимума в 34,7 миллиарда долларов.
В то же время валютные депозиты продолжили стабильно сокращаться: по итогам июня они уменьшились еще на 0,9% - до 58 миллиардов долларов, что является минимальным с октября 2011 года уровнем. При этом рекордный за все время наблюдений объем вкладов в валюте наблюдался в феврале 2014 года - 85,9 миллиарда долларов.
Рост валютных сбережений в июле объясняется желанием россиян застраховаться от падения рубля, считает главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.
"Очевидно, что при крайне низких ставках в валюте россияне не рассматривают депозиты как источник дохода, а исключительно как форму сбережений. Хотя преобладают в приросте депозиты на небольшой срок, нельзя говорить об этом как о форме спекуляции. Скорее по каким-то причинам граждане отложили покупки или ремонт на некоторое время и оставили деньги в валюте, чтобы застраховаться от падения рубля. Август и сентябрь имеют репутацию кризисных, так что объём валютных депозитов может увеличиться еще", - прогнозирует он.
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