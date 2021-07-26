https://ria.ru/20210726/sayt-1742894665.html

Байкальский государственный университет запустил китайскую версию сайта

Байкальский государственный университет запустил китайскую версию сайта - РИА Новости, 26.07.2021

Байкальский государственный университет запустил китайскую версию сайта

Байкальский государственный университет запустил китайскую версию сайта. На сайте представлены все необходимые для абитуриента разделы, сообщает Иркутское... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:24

2021-07-26T12:24

2021-07-26T12:24

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МОСКВА, 26 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Байкальский государственный университет запустил китайскую версию сайта. На сайте представлены все необходимые для абитуриента разделы, сообщает Иркутское обозрение.Кроме того, на сайте содержится полная информация о процедуре поступления, оформления визы, способах прибытия к месту обучения, заселении в общежитие и алгоритме оплаты за обучение.По словам проректора по международной деятельности БГУ Михаила Кузьмина, одним из приоритетных направлений международной деятельности Байкальского государственного университета является сотрудничество с ведущими вузами Китая, поэтому сайт с подробной текстовой и красочной мультимедийной информацией на китайском языке является основным критерием привлекательности вуза для абитуриентов из этой страны. Также сайт на китайском языке служит необходимым элементом для продвижения бренда университета в восточном направлении.Следует отметить, что китайская версия сайта также является инструментом создания комфортной среды обучения и проживания для уже обучающихся в вузе студентов из Китая.

https://ria.ru/20210723/aviasistema-1742514886.html

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2021

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