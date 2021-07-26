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Тихановская надеется на введение США секторальных санкций против Минска
Тихановская надеется на введение США секторальных санкций против Минска - РИА Новости, 26.07.2021
Тихановская надеется на введение США секторальных санкций против Минска
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская рассчитывает, что в Вашингтоне отреагируют на ее визит в США и в ближайшее время... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T01:10
2021-07-26T01:10
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 26 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская рассчитывает, что в Вашингтоне отреагируют на ее визит в США и в ближайшее время введут секторальные санкции против Минска.Визит Тихановской в США начался 18 июля. В Вашингтоне она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном."Очень надеюсь, что США в ближайшее время отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату не могу назвать, но очень надеюсь", - сказала она в ходе встречи с белорусской диаспорой в Нью-Йорке.В ходе общения прозвучал вопрос и о перспективах введения санкций против России в связи с ситуацией в Белоруссии. "Мы не можем говорить о другой стране. Мы не можем говорить: накладывайте санкции на Марс, на Россию или еще кого-то, потому что мы говорили о белоруссии. Мы не боремся против России. Мы боремся против режима", - указала лидер белорусской оппозиции.При этом она отметила, что если будет угроза суверенитету Белоруссии, надо будет рассматривать санкции против той страны, "которая может воспользоваться слабостью режима".В рамках визита в США Тихановская намерена провести ряд встреч и в Нью-Йорке. Ранее источник РИА Новости в СБ ООН заявил, что в начале предстоящей недели с ней встретятся постпреды западных государств в СБ ООН.Отвечая на вопрос, о чем она намерена просить постпредов, Тихановская заявила: "О том, чтобы Беларусь была на повестке дня, это очень важно"."Это перестало быть вопросом только белорусов. Режим представляет опасность окружающим странам. Не надо закрывать на это глаза. Не надо абстрагироваться от этой проблемы, потому что она может перерасти во что-то гораздо большее", - указала она.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210725/belorusy-1742837380.html
https://ria.ru/20210721/tikhanovskaya-1742299874.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/tikhanovskaya-1742092733.html
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сша
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире
01:10 26.07.2021
 
Тихановская надеется на введение США секторальных санкций против Минска

Тихановская надеется, что США вскоре введут секторальные санкции против Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НЬЮ-ЙОРК, 26 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская рассчитывает, что в Вашингтоне отреагируют на ее визит в США и в ближайшее время введут секторальные санкции против Минска.
Визит Тихановской в США начался 18 июля. В Вашингтоне она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.
"Очень надеюсь, что США в ближайшее время отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату не могу назвать, но очень надеюсь", - сказала она в ходе встречи с белорусской диаспорой в Нью-Йорке.
В ходе общения прозвучал вопрос и о перспективах введения санкций против России в связи с ситуацией в Белоруссии. "Мы не можем говорить о другой стране. Мы не можем говорить: накладывайте санкции на Марс, на Россию или еще кого-то, потому что мы говорили о белоруссии. Мы не боремся против России. Мы боремся против режима", - указала лидер белорусской оппозиции.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
Вчера, 23:12
Тихановская встретилась с белорусами-прихожанами храма в Бруклине
При этом она отметила, что если будет угроза суверенитету Белоруссии, надо будет рассматривать санкции против той страны, "которая может воспользоваться слабостью режима".
В рамках визита в США Тихановская намерена провести ряд встреч и в Нью-Йорке. Ранее источник РИА Новости в СБ ООН заявил, что в начале предстоящей недели с ней встретятся постпреды западных государств в СБ ООН.
Отвечая на вопрос, о чем она намерена просить постпредов, Тихановская заявила: "О том, чтобы Беларусь была на повестке дня, это очень важно".
"Это перестало быть вопросом только белорусов. Режим представляет опасность окружающим странам. Не надо закрывать на это глаза. Не надо абстрагироваться от этой проблемы, потому что она может перерасти во что-то гораздо большее", - указала она.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 23:55
Тихановская призвала США к информационной борьбе с белорусскими властями
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 18:46В мире
Тихановская рассчитывает, что ей "повезет" встретиться с Байденом
 
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
 
 
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