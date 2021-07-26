https://ria.ru/20210726/samolet-1742910659.html
Эксперт прокомментировал экстренную посадку борта "Белавиа" в Москве
Эксперт прокомментировал экстренную посадку борта "Белавиа" в Москве - РИА Новости, 26.07.2021
Эксперт прокомментировал экстренную посадку борта "Белавиа" в Москве
Датчик падения давления масла в двигателе на борту самолета "Белавиа", из-за срабатывания которого, самолету пришлось совершить вынужденную посадку в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:16
2021-07-26T13:16
2021-07-26T13:16
олег пантелеев
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москва
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Датчик падения давления масла в двигателе на борту самолета "Белавиа", из-за срабатывания которого, самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Домодедово, говорил о реальной проблеме и угрозе безопасности полета, заявил РИА Новости исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Турцию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Источник в авиакругах уточнил РИА Новости, что борт летит в "Домодедово" для оперативного решения технических проблем. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что борт сел благополучно, один из двигателей не работал.При этом Пантелеев уточнил, что в целом срабатывание датчика той или иной неисправности - явление достаточно часто происходящее и не всегда указывает на реальную неисправность."Очень часто датчики производят ложное срабатывание. Но факт остается фактом. Командир воздушного судна при срабатывании того или иного датчика следует четкому набору предписаний как действовать в той или иной ситуации", - добавил он.
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олег пантелеев, белавиа, анталья (провинция), москва, минск, происшествия
Эксперт прокомментировал экстренную посадку борта "Белавиа" в Москве
Авиаэксперт Пантелеев: сработавший на борту "Белавиа" датчик сообщал о реальной угрозе безопасности
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Датчик падения давления масла в двигателе на борту самолета "Белавиа", из-за срабатывания которого, самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Домодедово, говорил о реальной проблеме и угрозе безопасности полета, заявил РИА Новости исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев
.
Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Турцию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Источник в авиакругах уточнил РИА Новости, что борт летит в "Домодедово" для оперативного решения технических проблем. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что борт сел благополучно, один из двигателей не работал.
"Учитывая, что в данном случае, как утверждается, речь идет о срабатывании датчика указывающего на повышение температуры масла в двигателе - это действительно требует принятия от экипажа срочных мер. Потому что в таких случаях возникает реальная угроза отказа двигателя. Зачастую могут быть приняты меры такие как выключение потенциально неисправного двигателя и продолжение полета на одном двигателе, что в общем-то для современных самолетов является режимом отработанным", - отметил эксперт.
При этом Пантелеев уточнил, что в целом срабатывание датчика той или иной неисправности - явление достаточно часто происходящее и не всегда указывает на реальную неисправность.
"Очень часто датчики производят ложное срабатывание. Но факт остается фактом. Командир воздушного судна при срабатывании того или иного датчика следует четкому набору предписаний как действовать в той или иной ситуации", - добавил он.