12:28 26.07.2021 (обновлено: 12:43 26.07.2021)
В "Белавиа" раскрыли детали экстренной посадки борта, летевшего в Анталью
В авиакомпании "Белавиа" раскрыли детали экстренной посадки в Москве борта, летевшего в Анталью
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Пассажирам экстренно севшего в московском аэропорту "Домодедово" борта белорусской авиакомпании "Белавиа" в ближайшее время будет предоставлен запасной самолет для перелета в Анталию, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе национального перевозчика.
"Двадцать шестого июля 2021 года, во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и семью членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800, сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей… В 11.46 (совпадает с мск) борт совершил посадку в московском аэропорту "Домодедово". Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталию", - заявили в пресс-службе.
Собеседница агентства также пояснила, что "в соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в "Домодедово".
В авиакомпании принесли извинения пассажирам, вылетевшим из Минска, а также ожидающим вылета в Анталии, за вынужденную задержку, и пообещали предпринять все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок.
Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Как следовало из данных на сервисе FlightRadar, самолет изменил курс и направляется в сторону Москвы. Речь идет о рейсе "Белавиа", который вылетел из Минска в 9.35 по местному времени (совпадает с мск).
Около полудня самолет благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово". Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, на борту самолета сработал датчик давления. При этом, по данным источника агентства, самолет садился с одним выключенным двигателем, а в Москву был направлен для более оперативного решения технических проблем. По данным посольства Белоруссии в России, в самолете были 204 человека – 197 пассажиров и семь членов экипажа.