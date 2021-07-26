https://ria.ru/20210726/samolet-1742889204.html

Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью

Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью - РИА Новости, 26.07.2021

Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью

Датчик давления сработал на борту самолета белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавшего по маршруту Минск — Анталья и изменившего курс на Москву, рассказал... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:44

2021-07-26T11:44

2021-07-26T13:17

белавиа

анталья (провинция)

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742886992_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_7d23b0ef3d2da9e4b6ce1dda34befb06.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Датчик давления сработал на борту самолета белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавшего по маршруту Минск — Анталья и изменившего курс на Москву, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший в Турцию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Как следовало из данных сервиса FlightRadar, самолет изменил курс и направляется в сторону Москвы. Речь идет о рейсе "Белавиа" BRU9215, он вылетел из Минска в 09:35 по местному времени (совпадает с мск)."Предварительно, сработал датчик давления", — сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находятся 207 человек, в том числе семь членов экипажа.

анталья (провинция)

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белавиа, анталья (провинция), белоруссия, в мире