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Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью
Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью - РИА Новости, 26.07.2021
Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью
Датчик давления сработал на борту самолета белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавшего по маршруту Минск — Анталья и изменившего курс на Москву, рассказал... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:44
2021-07-26T11:44
2021-07-26T13:17
белавиа
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Датчик давления сработал на борту самолета белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавшего по маршруту Минск — Анталья и изменившего курс на Москву, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший в Турцию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Как следовало из данных сервиса FlightRadar, самолет изменил курс и направляется в сторону Москвы. Речь идет о рейсе "Белавиа" BRU9215, он вылетел из Минска в 09:35 по местному времени (совпадает с мск)."Предварительно, сработал датчик давления", — сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находятся 207 человек, в том числе семь членов экипажа.
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белавиа, анталья (провинция), белоруссия, в мире
11:44 26.07.2021 (обновлено: 13:17 26.07.2021)
Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью
Экстренные службы: датчик неисправности давления сработал у самолета "Белавиа", летевшего в Анталью