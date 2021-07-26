Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/samolet-1742889204.html
Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью
Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью - РИА Новости, 26.07.2021
Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью
Датчик давления сработал на борту самолета белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавшего по маршруту Минск — Анталья и изменившего курс на Москву, рассказал... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:44
2021-07-26T13:17
белавиа
анталья (провинция)
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742886992_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_7d23b0ef3d2da9e4b6ce1dda34befb06.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Датчик давления сработал на борту самолета белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавшего по маршруту Минск — Анталья и изменившего курс на Москву, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший в Турцию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Как следовало из данных сервиса FlightRadar, самолет изменил курс и направляется в сторону Москвы. Речь идет о рейсе "Белавиа" BRU9215, он вылетел из Минска в 09:35 по местному времени (совпадает с мск)."Предварительно, сработал датчик давления", — сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находятся 207 человек, в том числе семь членов экипажа.
анталья (провинция)
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742886992_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8283b22b5407017164e931f6b5d292d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белавиа, анталья (провинция), белоруссия, в мире
11:44 26.07.2021 (обновлено: 13:17 26.07.2021)
 
Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью

Экстренные службы: датчик неисправности давления сработал у самолета "Белавиа", летевшего в Анталью

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Датчик давления сработал на борту самолета белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавшего по маршруту МинскАнталья и изменившего курс на Москву, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший в Турцию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Как следовало из данных сервиса FlightRadar, самолет изменил курс и направляется в сторону Москвы. Речь идет о рейсе "Белавиа" BRU9215, он вылетел из Минска в 09:35 по местному времени (совпадает с мск).
"Предварительно, сработал датчик давления", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находятся 207 человек, в том числе семь членов экипажа.
 
БелавиаАнталья (провинция)БелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния