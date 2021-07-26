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Новое оружие России
https://ria.ru/20210726/samolet-1742844839.html
В России создают самолет управления войсками на случай ядерной войны
В России создают самолет управления войсками на случай ядерной войны - РИА Новости, 26.07.2021
В России создают самолет управления войсками на случай ядерной войны
Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T03:33
2021-07-26T03:33
новое оружие россии
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве", - рассказал собеседник.По его словам, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления.Проект носит название "Звено-3С", уточнил он.Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тысяч километров.Эти самолеты "Судного дня" придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником.Такие самолеты предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.США также обладают летающими командными пунктами на базе Boeing 747.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/1740501123.html
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россия, безопасность
03:33 26.07.2021
 
В России создают самолет управления войсками на случай ядерной войны

В России началось создание самолета управления войсками на случай ядерной войны

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкСамолет Ил-96
Самолет Ил-96 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве", - рассказал собеседник.
По его словам, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления.
Проект носит название "Звено-3С", уточнил он.
На дальнем подступе. США создадут ядерную ракету большой дальности
8 июля, 18:45Авторы
На дальнем подступе. США создадут ядерную ракету большой дальности
Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тысяч километров.
Эти самолеты "Судного дня" придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником.
Такие самолеты предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.
США также обладают летающими командными пунктами на базе Boeing 747.
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