https://ria.ru/20210726/salyut-1742880106.html
Российскому флоту — 325: праздничный салют в небе над Петербургом
Российскому флоту — 325: праздничный салют в небе над Петербургом - РИА Новости, 26.07.2021
Российскому флоту — 325: праздничный салют в небе над Петербургом
Залпы праздничных фейерверков озарили небо Санкт-Петербурга в воскресенье в честь Дня Военно-морского флота России.
2021-07-26T10:59
2021-07-26T10:59
2021-07-26T11:39
вмф рф
видео
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Для звукового сопровождения 12 артиллерийских орудий установили в Петровском парке, еще 11 — у Южной стенки кронштадтской Усть-Рогатки. Благодаря специальному пусковому комплексу в небе над городом появился государственный флаг России. Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, в этому году праздник проходил 25 числа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российскому флоту – 325: праздничный салют в небе над Петербургом
Залпы праздничных фейерверков озарили небо Санкт-Петербурга в воскресенье в честь Дня Военно-морского флота России. Для звукового сопровождения 12 артиллерийских орудий установили в Петровском парке, еще 11 – у Южной стенки кронштадтской Усть-Рогатки. Благодаря специальному пусковому комплексу в небе над городом появился Государственный флаг России. Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, в этому году праздник проходил 25 числа.
2021-07-26T10:59
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, вмф рф, видео
Российскому флоту — 325: праздничный салют в небе над Петербургом
Залпы праздничных фейерверков озарили небо Санкт-Петербурга в воскресенье в честь Дня Военно-морского флота России.
2021-07-26T10:59
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PT0M46S
10:59 26.07.2021 (обновлено: 11:39 26.07.2021)
Российскому флоту — 325: праздничный салют в небе над Петербургом
Залпы праздничных фейерверков озарили небо Санкт-Петербурга в воскресенье в честь Дня Военно-морского флота России.