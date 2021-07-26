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Российскому флоту — 325: праздничный салют в небе над Петербургом

Российскому флоту — 325: праздничный салют в небе над Петербургом - РИА Новости, 26.07.2021

Российскому флоту — 325: праздничный салют в небе над Петербургом

Залпы праздничных фейерверков озарили небо Санкт-Петербурга в воскресенье в честь Дня Военно-морского флота России.

2021-07-26T10:59

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Для звукового сопровождения 12 артиллерийских орудий установили в Петровском парке, еще 11 — у Южной стенки кронштадтской Усть-Рогатки. Благодаря специальному пусковому комплексу в небе над городом появился государственный флаг России. Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, в этому году праздник проходил 25 числа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российскому флоту – 325: праздничный салют в небе над Петербургом Залпы праздничных фейерверков озарили небо Санкт-Петербурга в воскресенье в честь Дня Военно-морского флота России. Для звукового сопровождения 12 артиллерийских орудий установили в Петровском парке, еще 11 – у Южной стенки кронштадтской Усть-Рогатки. Благодаря специальному пусковому комплексу в небе над городом появился Государственный флаг России. Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, в этому году праздник проходил 25 числа. 2021-07-26T10:59 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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