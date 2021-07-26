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Саакашвили придумал два сценария нападения России на Украину
Саакашвили придумал два сценария нападения России на Украину - РИА Новости, 26.07.2021
Саакашвили придумал два сценария нападения России на Украину
Переброска российских войск на территорию Крыма свидетельствует о подготовке Москвы к нападению на Украину, утверждает бывший президент Грузии Михаил... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:24
2021-07-26T11:24
россия
михаил саакашвили
владимир путин
запорожье
грузия
украина
в мире
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Переброска российских войск на территорию Крыма свидетельствует о подготовке Москвы к нападению на Украину, утверждает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, происходящее вокруг Украины напоминает ситуацию в Грузии в 2008 году, так как Россия якобы вновь наращивает силы вблизи границ своего соседа.Далее экс-глава Грузии сообщил о некой "идеологической подготовке" Запада к действиям России. В частности, он ссылается на недавно вышедшею статью Владимира Путина, в которой российский лидер упоминает остров Змеиный.Саакашвили убежден, что это и есть один из "сценариев" по захвату Украины.Однако, как утверждает бывший президент Грузии, есть и второй, "более реалистический" сценарий, в рамках которого Москва якобы намерена "высадить" войска на линии Мариуполь – Запорожье – Херсон – Николаев и дальше планироваться свое наступление.Западные страны неоднократно обвиняли Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. Москва в ответ заявила, что перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, тогда как недавние военные маневры на границе представляли собой учения, после которых войска были отведены.
https://ria.ru/20210616/armiya-1737239796.html
https://ria.ru/20210620/napadenie-1737787278.html
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россия, михаил саакашвили, владимир путин, запорожье, грузия, украина, в мире
11:24 26.07.2021
 
Саакашвили придумал два сценария нападения России на Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили придумал два сценария нападения России на Украину

© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Переброска российских войск на территорию Крыма свидетельствует о подготовке Москвы к нападению на Украину, утверждает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, происходящее вокруг Украины напоминает ситуацию в Грузии в 2008 году, так как Россия якобы вновь наращивает силы вблизи границ своего соседа.
"В Крым перебросили все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства", – выдвигает гипотезу Саакашвили.
Далее экс-глава Грузии сообщил о некой "идеологической подготовке" Запада к действиям России. В частности, он ссылается на недавно вышедшею статью Владимира Путина, в которой российский лидер упоминает остров Змеиный.
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Саакашвили убежден, что это и есть один из "сценариев" по захвату Украины.
"У них есть один план – консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ", – уверяет глава исполкома Национального совета реформ Украины.
Однако, как утверждает бывший президент Грузии, есть и второй, "более реалистический" сценарий, в рамках которого Москва якобы намерена "высадить" войска на линии Мариуполь – Запорожье – ХерсонНиколаев и дальше планироваться свое наступление.
Западные страны неоднократно обвиняли Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. Москва в ответ заявила, что перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, тогда как недавние военные маневры на границе представляли собой учения, после которых войска были отведены.
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РоссияМихаил СаакашвилиВладимир ПутинЗапорожьеГрузияУкраинаВ мире
 
 
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