https://ria.ru/20210726/saakashvili-1742885604.html

Саакашвили придумал два сценария нападения России на Украину

Саакашвили придумал два сценария нападения России на Украину - РИА Новости, 26.07.2021

Саакашвили придумал два сценария нападения России на Украину

Переброска российских войск на территорию Крыма свидетельствует о подготовке Москвы к нападению на Украину, утверждает бывший президент Грузии Михаил... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:24

2021-07-26T11:24

2021-07-26T11:24

россия

михаил саакашвили

владимир путин

запорожье

грузия

украина

в мире

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Переброска российских войск на территорию Крыма свидетельствует о подготовке Москвы к нападению на Украину, утверждает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, происходящее вокруг Украины напоминает ситуацию в Грузии в 2008 году, так как Россия якобы вновь наращивает силы вблизи границ своего соседа.Далее экс-глава Грузии сообщил о некой "идеологической подготовке" Запада к действиям России. В частности, он ссылается на недавно вышедшею статью Владимира Путина, в которой российский лидер упоминает остров Змеиный.Саакашвили убежден, что это и есть один из "сценариев" по захвату Украины.Однако, как утверждает бывший президент Грузии, есть и второй, "более реалистический" сценарий, в рамках которого Москва якобы намерена "высадить" войска на линии Мариуполь – Запорожье – Херсон – Николаев и дальше планироваться свое наступление.Западные страны неоднократно обвиняли Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. Москва в ответ заявила, что перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, тогда как недавние военные маневры на границе представляли собой учения, после которых войска были отведены.

https://ria.ru/20210616/armiya-1737239796.html

https://ria.ru/20210620/napadenie-1737787278.html

россия

запорожье

грузия

украина

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россия, михаил саакашвили, владимир путин, запорожье, грузия, украина, в мире