https://ria.ru/20210726/rosturizm-1742934924.html

В Ростуризме создали комиссию по контролю за качеством услуг на курортах

В Ростуризме создали комиссию по контролю за качеством услуг на курортах - РИА Новости, 26.07.2021

В Ростуризме создали комиссию по контролю за качеством услуг на курортах

Ростуризм создал комиссию по контролю за качеством сервиса и услуг на курортах России. Она будет проверять отели и другие объекты туристической инфраструктуры в РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:37

2021-07-26T17:37

2021-07-26T17:37

туризм

отдых в россии 2021 летом

зарина догузова

курорт

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

отдых

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ростуризм создал комиссию по контролю за качеством сервиса и услуг на курортах России. Она будет проверять отели и другие объекты туристической инфраструктуры в случае поступления жалоб от путешественников, пишет АТОР со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.По ее словам, главная задача Ростуризма заключается в том, чтобы туристы получали сопоставимое с ценой качество услуг и их права были соблюдены."Мы исходим из того, что гостиницы должны каждый день, то есть всегда, соответствовать заявленному перечню стандартов, а не только тогда, когда отель получает сертификат. Мы будем жестко следить за этим, инициировать проверки через аккредитованные организации, вплоть до лишения классификации", — говорится в сообщении.Сейчас сотрудники ведомства непрерывно обрабатывают жалобы туристов на качество услуг и сервиса через горячие линии Ростуризма и ОНФ, соцсети и открытый специально для этого проект. Параллельно ведется работа и в отношении недобросовестного поведения отельеров: попытках перепродать номера дороже, односторонней отмене бронирований.Догузова отметила, что с началом работы над жалобами их количество резко сократилось. "Сейчас такие нарушения единичны, для оперативности они отрабатываются в ручном режиме", — добавила глава ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/vengriya-1742952636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, зарина догузова, курорт, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), отдых