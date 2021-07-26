https://ria.ru/20210726/rosturizm-1742934924.html
В Ростуризме создали комиссию по контролю за качеством услуг на курортах
В Ростуризме создали комиссию по контролю за качеством услуг на курортах - РИА Новости, 26.07.2021
В Ростуризме создали комиссию по контролю за качеством услуг на курортах
Ростуризм создал комиссию по контролю за качеством сервиса и услуг на курортах России. Она будет проверять отели и другие объекты туристической инфраструктуры в РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:37
2021-07-26T17:37
2021-07-26T17:37
туризм
отдых в россии 2021 летом
зарина догузова
курорт
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
отдых
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ростуризм создал комиссию по контролю за качеством сервиса и услуг на курортах России. Она будет проверять отели и другие объекты туристической инфраструктуры в случае поступления жалоб от путешественников, пишет АТОР со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.По ее словам, главная задача Ростуризма заключается в том, чтобы туристы получали сопоставимое с ценой качество услуг и их права были соблюдены."Мы исходим из того, что гостиницы должны каждый день, то есть всегда, соответствовать заявленному перечню стандартов, а не только тогда, когда отель получает сертификат. Мы будем жестко следить за этим, инициировать проверки через аккредитованные организации, вплоть до лишения классификации", — говорится в сообщении.Сейчас сотрудники ведомства непрерывно обрабатывают жалобы туристов на качество услуг и сервиса через горячие линии Ростуризма и ОНФ, соцсети и открытый специально для этого проект. Параллельно ведется работа и в отношении недобросовестного поведения отельеров: попытках перепродать номера дороже, односторонней отмене бронирований.Догузова отметила, что с началом работы над жалобами их количество резко сократилось. "Сейчас такие нарушения единичны, для оперативности они отрабатываются в ручном режиме", — добавила глава ведомства.
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отдых в россии 2021 летом, зарина догузова, курорт, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), отдых
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Ростуризм создал комиссию по контролю за качеством сервиса и услуг на курортах России. Она будет проверять отели и другие объекты туристической инфраструктуры в случае поступления жалоб от путешественников, пишет
АТОР со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.
По ее словам, главная задача Ростуризма заключается в том, чтобы туристы получали сопоставимое с ценой качество услуг и их права были соблюдены.
"Мы исходим из того, что гостиницы должны каждый день, то есть всегда, соответствовать заявленному перечню стандартов, а не только тогда, когда отель получает сертификат. Мы будем жестко следить за этим, инициировать проверки через аккредитованные организации, вплоть до лишения классификации", — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники ведомства непрерывно обрабатывают жалобы туристов на качество услуг и сервиса через горячие линии Ростуризма и ОНФ, соцсети и открытый специально для этого проект
. Параллельно ведется работа и в отношении недобросовестного поведения отельеров: попытках перепродать номера дороже, односторонней отмене бронирований.
Догузова отметила, что с началом работы над жалобами их количество резко сократилось. "Сейчас такие нарушения единичны, для оперативности они отрабатываются в ручном режиме", — добавила глава ведомства.