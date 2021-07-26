https://ria.ru/20210726/roskomnadzor-1742946429.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам организаций Навального

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам организаций Навального - РИА Новости, 26.07.2021

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам организаций Навального

Роскомнадзор с 26 июля ограничил доступ к интернет-ресурсам, связанным с "Фондом борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент), Фондом... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:49

2021-07-26T15:49

2021-07-26T16:00

фонд борьбы с коррупцией

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Роскомнадзор с 26 июля ограничил доступ к интернет-ресурсам, связанным с "Фондом борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент), Фондом защиты прав граждан** (ФЗПГ**, также запрещен и признан иноагентом) и движением "Штабы Навального", данные ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."На основании требования Генеральной прокуратуры РФ с 26 июля Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, связанным с функционированием организаций "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК)*, "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ)** и общественного движения "Штабы Навального", в отношении которых Московским городским судом 9 июня 2021 года вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности по основаниям осуществления экстремистской деятельности", - сообщили в ведомстве."Согласно требованию Генпрокуратуры России, упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещённой экстремистской деятельности ФБК*, ФЗПГ** и "штабов Навального", - добавили в Роскомнадзоре.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.** Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210616/putin-1737295791.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)