13:01 26.07.2021 (обновлено: 13:02 26.07.2021)
Проценко рассказал, почему согласился на участие в выборах в Госдуму
Главврач больницы в Коммунарке Проценко рассказал, почему согласился на участие в выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в своем Telegram-канале, что согласился на участие в выборах в Госдуму из-за возможности участвовать в перезагрузке системы здравоохранения, возможности помочь врачам и пациентам.
"Главный мой мотив: почему я согласился на участие в выборах – возможность участвовать в перезагрузке системы здравоохранения, возможность помочь врачам и пациентам. По поручению президента "Единая Россия" совместно с правительством и регионами запустили масштабную программу перезагрузки первичного звена оказания медицинской помощи. И мы с коллегами-врачами уже активно работаем над предложениями, которые помогут сделать современное здравоохранение доступным для всех", - написал Проценко.
По его словам, по зафиксированным планам будут построены новые и отремонтированы действующие больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, регионы получат современные машины скорой помощи и мобильные медицинские комплексы.
В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.