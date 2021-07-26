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Проценко рассказал, почему согласился на участие в выборах в Госдуму
Проценко рассказал, почему согласился на участие в выборах в Госдуму - РИА Новости, 26.07.2021
Проценко рассказал, почему согласился на участие в выборах в Госдуму
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в своем Telegram-канале, что согласился на участие в выборах в Госдуму из-за возможности участвовать в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:01
2021-07-26T13:02
денис проценко
россия
анна кузнецова
коммунарка (москва)
сергей лавров
общероссийский народный фронт
госдума рф
единая россия
москва
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в своем Telegram-канале, что согласился на участие в выборах в Госдуму из-за возможности участвовать в перезагрузке системы здравоохранения, возможности помочь врачам и пациентам."Главный мой мотив: почему я согласился на участие в выборах – возможность участвовать в перезагрузке системы здравоохранения, возможность помочь врачам и пациентам. По поручению президента "Единая Россия" совместно с правительством и регионами запустили масштабную программу перезагрузки первичного звена оказания медицинской помощи. И мы с коллегами-врачами уже активно работаем над предложениями, которые помогут сделать современное здравоохранение доступным для всех", - написал Проценко.По его словам, по зафиксированным планам будут построены новые и отремонтированы действующие больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, регионы получат современные машины скорой помощи и мобильные медицинские комплексы.В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.
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денис проценко, россия, анна кузнецова, коммунарка (москва), сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, единая россия, москва
13:01 26.07.2021 (обновлено: 13:02 26.07.2021)
 
Проценко рассказал, почему согласился на участие в выборах в Госдуму

Главврач больницы в Коммунарке Проценко рассказал, почему согласился на участие в выборах в Госдуму

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в своем Telegram-канале, что согласился на участие в выборах в Госдуму из-за возможности участвовать в перезагрузке системы здравоохранения, возможности помочь врачам и пациентам.
"Главный мой мотив: почему я согласился на участие в выборах – возможность участвовать в перезагрузке системы здравоохранения, возможность помочь врачам и пациентам. По поручению президента "Единая Россия" совместно с правительством и регионами запустили масштабную программу перезагрузки первичного звена оказания медицинской помощи. И мы с коллегами-врачами уже активно работаем над предложениями, которые помогут сделать современное здравоохранение доступным для всех", - написал Проценко.
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По его словам, по зафиксированным планам будут построены новые и отремонтированы действующие больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, регионы получат современные машины скорой помощи и мобильные медицинские комплексы.
В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.
 
Денис ПроценкоРоссияАнна КузнецоваКоммунарка (Москва)Сергей ЛавровОбщероссийский народный фронтГосдума РФЕдиная РоссияМосква
 
 
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