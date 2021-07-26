https://ria.ru/20210726/protest-1742907891.html

Москва выразила протест Токио из-за территориальных притязаний

Москва выразила протест Токио из-за территориальных притязаний - РИА Новости, 26.07.2021

Москва выразила протест Токио из-за территориальных притязаний

В МИД РФ в понедельник вызвали посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, ему выражен протест в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:02

2021-07-26T13:02

2021-07-26T13:20

тоёхиса кодзуки

итуруп

михаил мишустин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

курильские острова

япония

в мире

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В МИД РФ в понедельник вызвали посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, ему выражен протест в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных притязаний Японии к России, сообщается на сайте МИД РФ в понедельник.Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории" вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой.Отмечается, что в ведомстве "настойчиво призвали партнеров не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях" и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на "качественно новый уровень" через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах.В понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210726/kurily-1742906476.html

https://ria.ru/20210726/dogovor-1742894004.html

итуруп

курильские острова

япония

россия

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тоёхиса кодзуки, итуруп, михаил мишустин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), курильские острова, япония, в мире, россия