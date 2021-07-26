Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/protest-1742907891.html
Москва выразила протест Токио из-за территориальных притязаний
Москва выразила протест Токио из-за территориальных притязаний - РИА Новости, 26.07.2021
Москва выразила протест Токио из-за территориальных притязаний
В МИД РФ в понедельник вызвали посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, ему выражен протест в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:02
2021-07-26T13:20
тоёхиса кодзуки
итуруп
михаил мишустин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
курильские острова
япония
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В МИД РФ в понедельник вызвали посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, ему выражен протест в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных притязаний Японии к России, сообщается на сайте МИД РФ в понедельник.Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории" вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой.Отмечается, что в ведомстве "настойчиво призвали партнеров не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях" и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на "качественно новый уровень" через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах.В понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210726/kurily-1742906476.html
https://ria.ru/20210726/dogovor-1742894004.html
итуруп
курильские острова
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_491:251:2888:2048_1920x0_80_0_0_bf03fd918722823aa6e2cd8c6f08f81d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тоёхиса кодзуки, итуруп, михаил мишустин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), курильские острова, япония, в мире, россия
13:02 26.07.2021 (обновлено: 13:20 26.07.2021)
 
Москва выразила протест Токио из-за территориальных притязаний

МИД выразил протест японскому послу Кодзуки в связи с территориальными притязаниями Японии к России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В МИД РФ в понедельник вызвали посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, ему выражен протест в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных притязаний Японии к России, сообщается на сайте МИД РФ в понедельник.
Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории" вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой.
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране", - сообщается на сайте МИД РФ.
Отмечается, что в ведомстве "настойчиво призвали партнеров не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях" и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на "качественно новый уровень" через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах.
Рабочая поездка премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 12:54
В Кремле ответили на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
В понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Виды России. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 12:05
Эксперт объяснил, почему затягивается заключение мирного договора с Японией
 
Тоёхиса КодзукиИтурупМихаил МишустинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Курильские островаЯпонияВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
Лента новостейМолния