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Льготники МО смогут бесплатно ездить в коммерческом транспорте
Льготники МО смогут бесплатно ездить в коммерческом транспорте - РИА Новости, 26.07.2021
Льготники МО смогут бесплатно ездить в коммерческом транспорте
Жители Московской области, имеющие право льготного проезда на общественном транспорте, смогут бесплатно ездить на коммерческих маршрутах. О новой программе... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:35
2021-07-26T16:35
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жители Московской области, имеющие право льготного проезда на общественном транспорте, смогут бесплатно ездить на коммерческих маршрутах. О новой программе рассказал губернатор региона Андрей Воробьев во время заседания с зампредами, сообщил телеканал "360".Задачу разработать такую льготу поставили профильным ведомствам.Воспользоваться правом бесплатного проезда смогут пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, а также отдельные категории детей.В проекте принимают участие Одинцово, Люберцы, Чехов, Наро-Фоминск и Ленинский городской округ. Всего в программу включено 145 маршрутов. Программа стартует уже 1 августа.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
16:35 26.07.2021
 

Льготники МО смогут бесплатно ездить в коммерческом транспорте

© РИА Новости / Александр КряжевПожилая женщина в салоне маршрутного такси 360
Пожилая женщина в салоне маршрутного такси 360 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жители Московской области, имеющие право льготного проезда на общественном транспорте, смогут бесплатно ездить на коммерческих маршрутах. О новой программе рассказал губернатор региона Андрей Воробьев во время заседания с зампредами, сообщил телеканал "360".
"Сегодня будет объявлено о пилотном проекте, цель, смысл которого заключается в том, что человек, который имеет право на льготы, получит право в коммерческом маршруте также ехать бесплатно", — отметил Андрей Воробьев.
Задачу разработать такую льготу поставили профильным ведомствам.
Воспользоваться правом бесплатного проезда смогут пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, а также отдельные категории детей.
В проекте принимают участие Одинцово, Люберцы, Чехов, Наро-Фоминск и Ленинский городской округ. Всего в программу включено 145 маршрутов. Программа стартует уже 1 августа.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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