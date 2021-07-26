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Льготники МО смогут бесплатно ездить в коммерческом транспорте

Льготники МО смогут бесплатно ездить в коммерческом транспорте - РИА Новости, 26.07.2021

Льготники МО смогут бесплатно ездить в коммерческом транспорте

Жители Московской области, имеющие право льготного проезда на общественном транспорте, смогут бесплатно ездить на коммерческих маршрутах. О новой программе... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:35

2021-07-26T16:35

2021-07-26T16:35

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жители Московской области, имеющие право льготного проезда на общественном транспорте, смогут бесплатно ездить на коммерческих маршрутах. О новой программе рассказал губернатор региона Андрей Воробьев во время заседания с зампредами, сообщил телеканал "360".Задачу разработать такую льготу поставили профильным ведомствам.Воспользоваться правом бесплатного проезда смогут пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, а также отдельные категории детей.В проекте принимают участие Одинцово, Люберцы, Чехов, Наро-Фоминск и Ленинский городской округ. Всего в программу включено 145 маршрутов. Программа стартует уже 1 августа.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)