https://ria.ru/20210726/primore-1742871760.html

В Приморском крае семьи с первенцами получили свыше 1,3 миллиарда рублей

В Приморском крае семьи с первенцами получили свыше 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.07.2021

В Приморском крае семьи с первенцами получили свыше 1,3 миллиарда рублей

Свыше 1,3 миллиарда рублей направлено с начала года из бюджета Приморья на выплаты семьям, в которых родился первый ребёнок, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:21

2021-07-26T10:21

2021-07-26T10:21

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Свыше 1,3 миллиарда рублей направлено с начала года из бюджета Приморья на выплаты семьям, в которых родился первый ребёнок, сообщает правительство региона.Выплаты семьям с первенцем – одно из направлений национального проекта "Демография". Эту меру поддержки ввели в 2018 году. Пособие могут оформить семьи с российским гражданством, доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, - это почти 29,6 тысячи рублей.С 2019 года всем родителям первенцев единовременно полагается выплата размером два прожиточных минимума на ребенка. Если возраст матери от 18 до 25 лет, она получает краевую доплату. Для таких семей размер единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.

https://ria.ru/20210712/kurorty-1740870441.html

приморский край

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приморский край, общество