Суд вынес приговор криминальному авторитету Дато Краснодарскому
Дато Краснодарскому дали восемь лет колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии
КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд признал Давида Джангидзе (он же Дато Краснодарский) виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорил его к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба инстанции.
Джангидзе было предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Как отмечали в СК, Дато Краснодарский обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края, придерживался криминальной идеологии и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды, его указаниям и распоряжениям подчинялись. Этот статус он получил в июне 2013 года в Риме.
"Джангидзе Давид Бесикович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, со штрафом в размере 1 миллиона рублей, с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Это первый приговор, вынесенный по данной статье на территории Краснодарского края. В настоящее время Краснодарский краевой суд рассматривает ещё одно подобное дело, обвиняемым по которому проходит Коба Краснодарский.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2020 году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии, которая предполагает до 15 лет лишения свободы.