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Суд вынес приговор криминальному авторитету Дато Краснодарскому
Суд вынес приговор криминальному авторитету Дато Краснодарскому - РИА Новости, 26.07.2021
Суд вынес приговор криминальному авторитету Дато Краснодарскому
Краснодарский краевой суд признал Давида Джангидзе (он же Дато Краснодарский) виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорил его к... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:04
2021-07-26T11:04
краснодарский краевой суд
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд признал Давида Джангидзе (он же Дато Краснодарский) виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорил его к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба инстанции.Джангидзе было предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Как отмечали в СК, Дато Краснодарский обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края, придерживался криминальной идеологии и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды, его указаниям и распоряжениям подчинялись. Этот статус он получил в июне 2013 года в Риме.Приговор в законную силу пока не вступил.Это первый приговор, вынесенный по данной статье на территории Краснодарского края. В настоящее время Краснодарский краевой суд рассматривает ещё одно подобное дело, обвиняемым по которому проходит Коба Краснодарский.Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2020 году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии, которая предполагает до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210712/obvinenie-1740949104.html
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краснодарский краевой суд, краснодарский край, происшествия
11:04 26.07.2021
 
Суд вынес приговор криминальному авторитету Дато Краснодарскому

Дато Краснодарскому дали восемь лет колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд признал Давида Джангидзе (он же Дато Краснодарский) виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорил его к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба инстанции.
Джангидзе было предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Как отмечали в СК, Дато Краснодарский обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края, придерживался криминальной идеологии и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды, его указаниям и распоряжениям подчинялись. Этот статус он получил в июне 2013 года в Риме.
"Джангидзе Давид Бесикович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, со штрафом в размере 1 миллиона рублей, с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Это первый приговор, вынесенный по данной статье на территории Краснодарского края. В настоящее время Краснодарский краевой суд рассматривает ещё одно подобное дело, обвиняемым по которому проходит Коба Краснодарский.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2020 году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии, которая предполагает до 15 лет лишения свободы.
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