https://ria.ru/20210726/prigovor-1742881654.html

Суд вынес приговор криминальному авторитету Дато Краснодарскому

Суд вынес приговор криминальному авторитету Дато Краснодарскому - РИА Новости, 26.07.2021

Суд вынес приговор криминальному авторитету Дато Краснодарскому

Краснодарский краевой суд признал Давида Джангидзе (он же Дато Краснодарский) виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорил его к... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:04

2021-07-26T11:04

2021-07-26T11:04

краснодарский краевой суд

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд признал Давида Джангидзе (он же Дато Краснодарский) виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорил его к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба инстанции.Джангидзе было предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Как отмечали в СК, Дато Краснодарский обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края, придерживался криминальной идеологии и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды, его указаниям и распоряжениям подчинялись. Этот статус он получил в июне 2013 года в Риме.Приговор в законную силу пока не вступил.Это первый приговор, вынесенный по данной статье на территории Краснодарского края. В настоящее время Краснодарский краевой суд рассматривает ещё одно подобное дело, обвиняемым по которому проходит Коба Краснодарский.Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2020 году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии, которая предполагает до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210712/obvinenie-1740949104.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский краевой суд, краснодарский край, происшествия