https://ria.ru/20210726/posolstvo-1742894946.html
Посольство Белоруссии сообщило о количестве пассажиров на борту "Белавиа"
Посольство Белоруссии сообщило о количестве пассажиров на борту "Белавиа" - РИА Новости, 26.07.2021
Посольство Белоруссии сообщило о количестве пассажиров на борту "Белавиа"
Посольство Белоруссии в Москве держит на контроле ситуацию с экстренной посадкой самолета "Белавиа" в аэропорту Домодедово, заявили РИА Новости в белорусском... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:10
2021-07-26T12:10
2021-07-26T12:31
белавиа
домодедово (аэропорт)
москва
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793077_6:469:2813:2048_1920x0_80_0_0_cba6e26f4f0a5211a9f1e31937ceecbc.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Посольство Белоруссии в Москве держит на контроле ситуацию с экстренной посадкой самолета "Белавиа" в аэропорту Домодедово, заявили РИА Новости в белорусском диппредставительстве в РФ."Посольство держит ситуацию на контроле", - сказали в дипмиссии."В аэропорт направлен представитель дипмиссии на тот случай, если вдруг потребуется помощь посольства", - добавили в посольстве.Посольство Белоруссии в Москве пока не получало запросов об оказании помощи в связи с посадкой "Белавиа" в аэропорту Домодедово, но готово незамедлительно оказывать ее, также заявили РИА Новости в белорусской дипмиссии в РФ."Пока никаких запросов об оказании помощи не поступало, тем не менее дипмиссия готова незамедлительно оказывать ее в пределах своей компетенции", - сказали в посольстве.Двести четыре человека находились на борту севшего в московском аэропорту "Домодедово" самолета "Белавиа" – 197 пассажиров и 7 членов экипажа, сообщили РИА Новости в посольстве Белоруссии в Москве."Сто девяносто семь (пассажиров) плюс семь членов экипажа. 204 (человека). У нас такие данные", - сказали в дипмиссии.Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово" после срабатывания датчика давления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738924922.html
https://ria.ru/20210726/samolet-1742893494.html
москва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f870d5240433064e5a924b1f13983831.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белавиа, домодедово (аэропорт), москва, белоруссия
12:10 26.07.2021 (обновлено: 12:31 26.07.2021)
Посольство Белоруссии сообщило о количестве пассажиров на борту "Белавиа"
Посольство Белоруссии: 204 пассажира находились на борту севшего в Москве самолета "Белавиа"
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Посольство Белоруссии
в Москве
держит на контроле ситуацию с экстренной посадкой самолета "Белавиа
" в аэропорту Домодедово
, заявили РИА Новости в белорусском диппредставительстве в РФ
.
"Посольство держит ситуацию на контроле", - сказали в дипмиссии.
"В аэропорт направлен представитель дипмиссии на тот случай, если вдруг потребуется помощь посольства", - добавили в посольстве.
Посольство Белоруссии в Москве пока не получало запросов об оказании помощи в связи с посадкой "Белавиа" в аэропорту Домодедово, но готово незамедлительно оказывать ее, также заявили РИА Новости в белорусской дипмиссии в РФ.
"Пока никаких запросов об оказании помощи не поступало, тем не менее дипмиссия готова незамедлительно оказывать ее в пределах своей компетенции", - сказали в посольстве.
Двести четыре человека находились на борту севшего в московском аэропорту "Домодедово" самолета "Белавиа" – 197 пассажиров и 7 членов экипажа, сообщили РИА Новости в посольстве Белоруссии в Москве.
"Сто девяносто семь (пассажиров) плюс семь членов экипажа. 204 (человека). У нас такие данные", - сказали в дипмиссии.
Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово" после срабатывания датчика давления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.