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Посольство Белоруссии сообщило о количестве пассажиров на борту "Белавиа"
Посольство Белоруссии сообщило о количестве пассажиров на борту "Белавиа" - РИА Новости, 26.07.2021
Посольство Белоруссии сообщило о количестве пассажиров на борту "Белавиа"
Посольство Белоруссии в Москве держит на контроле ситуацию с экстренной посадкой самолета "Белавиа" в аэропорту Домодедово, заявили РИА Новости в белорусском... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:10
2021-07-26T12:31
белавиа
домодедово (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Посольство Белоруссии в Москве держит на контроле ситуацию с экстренной посадкой самолета "Белавиа" в аэропорту Домодедово, заявили РИА Новости в белорусском диппредставительстве в РФ."Посольство держит ситуацию на контроле", - сказали в дипмиссии."В аэропорт направлен представитель дипмиссии на тот случай, если вдруг потребуется помощь посольства", - добавили в посольстве.Посольство Белоруссии в Москве пока не получало запросов об оказании помощи в связи с посадкой "Белавиа" в аэропорту Домодедово, но готово незамедлительно оказывать ее, также заявили РИА Новости в белорусской дипмиссии в РФ."Пока никаких запросов об оказании помощи не поступало, тем не менее дипмиссия готова незамедлительно оказывать ее в пределах своей компетенции", - сказали в посольстве.Двести четыре человека находились на борту севшего в московском аэропорту "Домодедово" самолета "Белавиа" – 197 пассажиров и 7 членов экипажа, сообщили РИА Новости в посольстве Белоруссии в Москве."Сто девяносто семь (пассажиров) плюс семь членов экипажа. 204 (человека). У нас такие данные", - сказали в дипмиссии.Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово" после срабатывания датчика давления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738924922.html
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белавиа, домодедово (аэропорт), москва, белоруссия
12:10 26.07.2021 (обновлено: 12:31 26.07.2021)
 
Посольство Белоруссии сообщило о количестве пассажиров на борту "Белавиа"

Посольство Белоруссии: 204 пассажира находились на борту севшего в Москве самолета "Белавиа"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Посольство Белоруссии в Москве держит на контроле ситуацию с экстренной посадкой самолета "Белавиа" в аэропорту Домодедово, заявили РИА Новости в белорусском диппредставительстве в РФ.
"Посольство держит ситуацию на контроле", - сказали в дипмиссии.
"В аэропорт направлен представитель дипмиссии на тот случай, если вдруг потребуется помощь посольства", - добавили в посольстве.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 16:20
РБК: первая российская авиакомпания прекратила полеты над Белоруссией
Посольство Белоруссии в Москве пока не получало запросов об оказании помощи в связи с посадкой "Белавиа" в аэропорту Домодедово, но готово незамедлительно оказывать ее, также заявили РИА Новости в белорусской дипмиссии в РФ.
"Пока никаких запросов об оказании помощи не поступало, тем не менее дипмиссия готова незамедлительно оказывать ее в пределах своей компетенции", - сказали в посольстве.
Двести четыре человека находились на борту севшего в московском аэропорту "Домодедово" самолета "Белавиа" – 197 пассажиров и 7 членов экипажа, сообщили РИА Новости в посольстве Белоруссии в Москве.
"Сто девяносто семь (пассажиров) плюс семь членов экипажа. 204 (человека). У нас такие данные", - сказали в дипмиссии.
Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово" после срабатывания датчика давления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 12:05
Источник рассказал об экстренной посадке самолета "Белавиа" в Москве
 
БелавиаДомодедово (аэропорт)МоскваБелоруссия
 
 
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