https://ria.ru/20210726/posolstvo-1742894946.html

Посольство Белоруссии сообщило о количестве пассажиров на борту "Белавиа"

Посольство Белоруссии сообщило о количестве пассажиров на борту "Белавиа" - РИА Новости, 26.07.2021

Посольство Белоруссии сообщило о количестве пассажиров на борту "Белавиа"

Посольство Белоруссии в Москве держит на контроле ситуацию с экстренной посадкой самолета "Белавиа" в аэропорту Домодедово, заявили РИА Новости в белорусском... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:10

2021-07-26T12:10

2021-07-26T12:31

белавиа

домодедово (аэропорт)

москва

белоруссия

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Посольство Белоруссии в Москве держит на контроле ситуацию с экстренной посадкой самолета "Белавиа" в аэропорту Домодедово, заявили РИА Новости в белорусском диппредставительстве в РФ."Посольство держит ситуацию на контроле", - сказали в дипмиссии."В аэропорт направлен представитель дипмиссии на тот случай, если вдруг потребуется помощь посольства", - добавили в посольстве.Посольство Белоруссии в Москве пока не получало запросов об оказании помощи в связи с посадкой "Белавиа" в аэропорту Домодедово, но готово незамедлительно оказывать ее, также заявили РИА Новости в белорусской дипмиссии в РФ."Пока никаких запросов об оказании помощи не поступало, тем не менее дипмиссия готова незамедлительно оказывать ее в пределах своей компетенции", - сказали в посольстве.Двести четыре человека находились на борту севшего в московском аэропорту "Домодедово" самолета "Белавиа" – 197 пассажиров и 7 членов экипажа, сообщили РИА Новости в посольстве Белоруссии в Москве."Сто девяносто семь (пассажиров) плюс семь членов экипажа. 204 (человека). У нас такие данные", - сказали в дипмиссии.Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово" после срабатывания датчика давления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738924922.html

https://ria.ru/20210726/samolet-1742893494.html

москва

белоруссия

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белавиа, домодедово (аэропорт), москва, белоруссия