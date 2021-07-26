https://ria.ru/20210726/politsiya-1742927409.html

В Херсонской области полиция обнаружила огромную плантацию конопли

В Херсонской области полиция обнаружила огромную плантацию конопли - РИА Новости, 26.07.2021

В Херсонской области полиция обнаружила огромную плантацию конопли

РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили в Херсонской области огромную плантацию конопли, предварительная стоимость которой составила более 300... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:33

2021-07-26T14:33

2021-07-26T14:33

национальная полиция украины

херсонская область

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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили в Херсонской области огромную плантацию конопли, предварительная стоимость которой составила более 300 миллионов гривен (11 миллионов долларов), сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления полиции."В Херсонской области полиция обнаружила рекордный посев конопли стоимостью более 300 миллионов гривен (11 млн долларов – ред.). Наркоплантация тщательно досматривалась и охранялась. В ходе первоочередных следственных действий полицейские задержали четырех граждан в возрасте от 26 до 57 лет, которые обоснованно подозреваются в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данному факту возбуждено уголовное дело. За посев конопли виновным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет."Всего правоохранители изъяли с наркоплантации 34 700 кустов наркосодержащих растений. Наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи села Преображенка. Растения были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль рядов с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков. С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню", - добавили в полиции.

https://ria.ru/20210105/narkotiki-1592086550.html

херсонская область

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национальная полиция украины, херсонская область , украина, в мире