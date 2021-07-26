https://ria.ru/20210726/politseyskiy-1742910396.html
Предполагаемый убийца полицейского в Ставрополе дал признательные показания
Предполагаемый убийца полицейского в Ставрополе дал признательные показания - РИА Новости, 26.07.2021
Предполагаемый убийца полицейского в Ставрополе дал признательные показания
Обвинение предъявлено предполагаемому убийце полицейского на Ставрополье, он дал признательные показания, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:15
2021-07-26T13:15
2021-07-26T13:23
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвинение предъявлено предполагаемому убийце полицейского на Ставрополье, он дал признательные показания, сообщается на сайте СК РФ.Заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна застрелили возле дома в ночь на субботу. По данным прокуратуры Ставрополья, полицейского изрешетили девятью пулями. Один подозреваемый задержан, второй объявлен в розыск."Ибрагиму Симбаригову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство по найму), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия)", - говорится в сообщении.Добавляется, что в суд направлено ходатайство об аресте."Обвиняемый дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления", - добавляется в сообщении.По данным следователей, Симбаригов 2020 году вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство.
https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742703331.html
https://ria.ru/20210726/politseyskiy-1742886357.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
13:15 26.07.2021 (обновлено: 13:23 26.07.2021)
Предполагаемый убийца полицейского в Ставрополе дал признательные показания
СК: предполагаемый убийца полицейского в Ставрополе дал признательные показания
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Обвинение предъявлено предполагаемому убийце полицейского на Ставрополье, он дал признательные показания, сообщается на сайте СК РФ
.
Заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна застрелили возле дома в ночь на субботу. По данным прокуратуры Ставрополья, полицейского изрешетили девятью пулями. Один подозреваемый задержан, второй объявлен в розыск.
"Ибрагиму Симбаригову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство по найму), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в суд направлено ходатайство об аресте.
"Обвиняемый дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления", - добавляется в сообщении.
По данным следователей, Симбаригов 2020 году вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство.