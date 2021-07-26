https://ria.ru/20210726/politseyskiy-1742910396.html

Предполагаемый убийца полицейского в Ставрополе дал признательные показания

Предполагаемый убийца полицейского в Ставрополе дал признательные показания - РИА Новости, 26.07.2021

Предполагаемый убийца полицейского в Ставрополе дал признательные показания

Обвинение предъявлено предполагаемому убийце полицейского на Ставрополье, он дал признательные показания, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:15

2021-07-26T13:15

2021-07-26T13:23

россия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвинение предъявлено предполагаемому убийце полицейского на Ставрополье, он дал признательные показания, сообщается на сайте СК РФ.Заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна застрелили возле дома в ночь на субботу. По данным прокуратуры Ставрополья, полицейского изрешетили девятью пулями. Один подозреваемый задержан, второй объявлен в розыск."Ибрагиму Симбаригову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство по найму), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия)", - говорится в сообщении.Добавляется, что в суд направлено ходатайство об аресте."Обвиняемый дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления", - добавляется в сообщении.По данным следователей, Симбаригов 2020 году вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство.

https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742703331.html

https://ria.ru/20210726/politseyskiy-1742886357.html

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россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия