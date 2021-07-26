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Названы врио глав регионов с высокой вероятностью отставки
Названы врио глав регионов с высокой вероятностью отставки - РИА Новости, 26.07.2021
Названы врио глав регионов с высокой вероятностью отставки
Глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Приморского края Олег... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T00:42
2021-07-26T00:42
россия
политика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Приморского края Олег Кожемяко попали в "красную зону" политической устойчивости с высокой вероятностью отставки, говорится в докладе "Госсовет 2.0" президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко.Эксперт также не исключает возможный уход Клычкова и Сипягина в Госдуму нового созыва. Аналогичные перспективы возможны и у главы Хакасии Валентина Коновалова, который, согласно приведенным таблицам, также попал в "красную зону" списка. На Дальнем Востоке в результате острого внутриэлитного конфликта в "красную зону" переместился глава Приморского края Олег Кожемяко, добавил эксперт.В "зеленую зону" списка, согласно таблицам доклада, попали более 20 руководителей регионов, среди которых губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Крыма Сергей Аксенов, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Иркутской области Игорь Кобзев и другие.
https://ria.ru/20210726/politika-1742840344.html
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россия, политика
00:42 26.07.2021
 
Названы врио глав регионов с высокой вероятностью отставки

Президент холдинга "Минченко консалтинг" назвал врио глав регионов с высокой вероятностью отставки

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧиновники
Чиновники - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Приморского края Олег Кожемяко попали в "красную зону" политической устойчивости с высокой вероятностью отставки, говорится в докладе "Госсовет 2.0" президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко.
"В ЦФО единственное значимое изменение – перемещение губернатора Орловской области Алексея Клычкова в "красную зону" политической устойчивости в том числе в связи с задержанием руководителя областного департамента здравоохранения Ивана Залогина.... Рекордно низкий рейтинг устойчивости (5 баллов) у Владимира Сипягина, который почти наверняка осенью покинет губернаторский пост и будет избран депутатом Госдумы по федеральному списку ЛДПР", - следует из доклада.
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
00:39
Названы лидеры среди врио глав регионов по политической устойчивости
Эксперт также не исключает возможный уход Клычкова и Сипягина в Госдуму нового созыва. Аналогичные перспективы возможны и у главы Хакасии Валентина Коновалова, который, согласно приведенным таблицам, также попал в "красную зону" списка. На Дальнем Востоке в результате острого внутриэлитного конфликта в "красную зону" переместился глава Приморского края Олег Кожемяко, добавил эксперт.
В "зеленую зону" списка, согласно таблицам доклада, попали более 20 руководителей регионов, среди которых губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Крыма Сергей Аксенов, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Иркутской области Игорь Кобзев и другие.
СЗФО значимых изменений нет – Александр Дрозденко по-прежнему единственный губернатор в "зеленой зоне" политической устойчивости среди "северо-западных" глав регионов. Снизился балл политической устойчивости у Владимира Уйбы (Коми), который оказался фигурантом сразу нескольких информационных скандалов. Единоличным лидером в СКФО остается Рамзан Кадыров (Чечня)", - говорится в докладе.
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