https://ria.ru/20210726/politika-1742840557.html

Названы врио глав регионов с высокой вероятностью отставки

Названы врио глав регионов с высокой вероятностью отставки - РИА Новости, 26.07.2021

Названы врио глав регионов с высокой вероятностью отставки

Глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Приморского края Олег... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T00:42

2021-07-26T00:42

2021-07-26T00:42

россия

политика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Приморского края Олег Кожемяко попали в "красную зону" политической устойчивости с высокой вероятностью отставки, говорится в докладе "Госсовет 2.0" президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко.Эксперт также не исключает возможный уход Клычкова и Сипягина в Госдуму нового созыва. Аналогичные перспективы возможны и у главы Хакасии Валентина Коновалова, который, согласно приведенным таблицам, также попал в "красную зону" списка. На Дальнем Востоке в результате острого внутриэлитного конфликта в "красную зону" переместился глава Приморского края Олег Кожемяко, добавил эксперт.В "зеленую зону" списка, согласно таблицам доклада, попали более 20 руководителей регионов, среди которых губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Крыма Сергей Аксенов, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Иркутской области Игорь Кобзев и другие.

https://ria.ru/20210726/politika-1742840344.html

https://ria.ru/20210414/gubernator-1728219231.html

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