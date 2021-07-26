Названы лидеры среди врио глав регионов по политической устойчивости
Холдинг "Минченко консалтинг" назвал лидеров среди врио глав регионов по политической устойчивости
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Дагестана Сергей Меликов заняли лидирующие позиции на своем посту среди всех временно исполняющих обязанности глав регионов, самые низкие рейтинги у врио главы Мордовии Артема Здунова и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, говорится в докладе "Госсовет 2.0" президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко.
"Врио глав регионов демонстрируют стабильные позиции, находясь в "желтой" зоне политической устойчивости. На лидирующих позициях – врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Дагестана Сергей Меликов. Гладков демонстрирует высокий уровень политического менеджмента, что в том числе выражается в рекордных показателях вакцинации... Меликов пользуется значительной поддержкой в "Политбюро 2.0" и продолжает постепенное обновление республиканской власти. При этом оба возглавляют региональные списки партии "Единая Россия", - говорится в докладе.
Согласно представленной таблице, хуже всего кампания проходит у врио главы Мордовии Артема Здунова и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. По словам Минченко, Здунов столкнулся с существенным противодействием со стороны местных элит, что стало следствием слишком резких кадровых решений. Дегтярев, в частности, при помощи федерального центра сумел стабилизировать политическую ситуацию и временно свел на нет протестные акции, отметил эксперт. Однако политолог подчеркивает, что ситуация все еще остается напряженной, поскольку Хабаровский край традиционно считается одним из наиболее протестных регионов России.