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Названы лидеры среди врио глав регионов по политической устойчивости
Названы лидеры среди врио глав регионов по политической устойчивости - РИА Новости, 26.07.2021
Названы лидеры среди врио глав регионов по политической устойчивости
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Дагестана Сергей Меликов заняли лидирующие позиции на своем посту среди всех временно... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T00:39
2021-07-26T00:39
россия
политика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Дагестана Сергей Меликов заняли лидирующие позиции на своем посту среди всех временно исполняющих обязанности глав регионов, самые низкие рейтинги у врио главы Мордовии Артема Здунова и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, говорится в докладе "Госсовет 2.0" президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко."Врио глав регионов демонстрируют стабильные позиции, находясь в "желтой" зоне политической устойчивости. На лидирующих позициях – врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Дагестана Сергей Меликов. Гладков демонстрирует высокий уровень политического менеджмента, что в том числе выражается в рекордных показателях вакцинации... Меликов пользуется значительной поддержкой в "Политбюро 2.0" и продолжает постепенное обновление республиканской власти. При этом оба возглавляют региональные списки партии "Единая Россия", - говорится в докладе.Согласно представленной таблице, хуже всего кампания проходит у врио главы Мордовии Артема Здунова и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. По словам Минченко, Здунов столкнулся с существенным противодействием со стороны местных элит, что стало следствием слишком резких кадровых решений. Дегтярев, в частности, при помощи федерального центра сумел стабилизировать политическую ситуацию и временно свел на нет протестные акции, отметил эксперт. Однако политолог подчеркивает, что ситуация все еще остается напряженной, поскольку Хабаровский край традиционно считается одним из наиболее протестных регионов России.
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россия, политика
00:39 26.07.2021
 
Названы лидеры среди врио глав регионов по политической устойчивости

Холдинг "Минченко консалтинг" назвал лидеров среди врио глав регионов по политической устойчивости

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Дагестана Сергей Меликов заняли лидирующие позиции на своем посту среди всех временно исполняющих обязанности глав регионов, самые низкие рейтинги у врио главы Мордовии Артема Здунова и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, говорится в докладе "Госсовет 2.0" президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко.
"Врио глав регионов демонстрируют стабильные позиции, находясь в "желтой" зоне политической устойчивости. На лидирующих позициях – врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Дагестана Сергей Меликов. Гладков демонстрирует высокий уровень политического менеджмента, что в том числе выражается в рекордных показателях вакцинации... Меликов пользуется значительной поддержкой в "Политбюро 2.0" и продолжает постепенное обновление республиканской власти. При этом оба возглавляют региональные списки партии "Единая Россия", - говорится в докладе.
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Согласно представленной таблице, хуже всего кампания проходит у врио главы Мордовии Артема Здунова и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. По словам Минченко, Здунов столкнулся с существенным противодействием со стороны местных элит, что стало следствием слишком резких кадровых решений. Дегтярев, в частности, при помощи федерального центра сумел стабилизировать политическую ситуацию и временно свел на нет протестные акции, отметил эксперт. Однако политолог подчеркивает, что ситуация все еще остается напряженной, поскольку Хабаровский край традиционно считается одним из наиболее протестных регионов России.
 
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