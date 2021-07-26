https://ria.ru/20210726/politika-1742840344.html

Названы лидеры среди врио глав регионов по политической устойчивости

Названы лидеры среди врио глав регионов по политической устойчивости - РИА Новости, 26.07.2021

Названы лидеры среди врио глав регионов по политической устойчивости

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Дагестана Сергей Меликов заняли лидирующие позиции на своем посту среди всех временно... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T00:39

2021-07-26T00:39

2021-07-26T00:39

россия

политика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Дагестана Сергей Меликов заняли лидирующие позиции на своем посту среди всех временно исполняющих обязанности глав регионов, самые низкие рейтинги у врио главы Мордовии Артема Здунова и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, говорится в докладе "Госсовет 2.0" президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко."Врио глав регионов демонстрируют стабильные позиции, находясь в "желтой" зоне политической устойчивости. На лидирующих позициях – врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Дагестана Сергей Меликов. Гладков демонстрирует высокий уровень политического менеджмента, что в том числе выражается в рекордных показателях вакцинации... Меликов пользуется значительной поддержкой в "Политбюро 2.0" и продолжает постепенное обновление республиканской власти. При этом оба возглавляют региональные списки партии "Единая Россия", - говорится в докладе.Согласно представленной таблице, хуже всего кампания проходит у врио главы Мордовии Артема Здунова и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. По словам Минченко, Здунов столкнулся с существенным противодействием со стороны местных элит, что стало следствием слишком резких кадровых решений. Дегтярев, в частности, при помощи федерального центра сумел стабилизировать политическую ситуацию и временно свел на нет протестные акции, отметил эксперт. Однако политолог подчеркивает, что ситуация все еще остается напряженной, поскольку Хабаровский край традиционно считается одним из наиболее протестных регионов России.

https://ria.ru/20210725/degtyarev-1742753048.html

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