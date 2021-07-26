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Туризм
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В Подмосковье создан новый туристический маршрут
В Подмосковье создан новый туристический маршрут - РИА Новости, 26.07.2021
В Подмосковье создан новый туристический маршрут
Новый маршрут "Родина Павловопосадского платка", который протянулся от Привокзальной площади до знаменитой мануфактуры, открыли 25 июля в Московской области,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:08
2021-07-26T16:09
туризм
туризм
новости - туризм
московская область (подмосковье)
павловский посад
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Новый маршрут "Родина Павловопосадского платка", который протянулся от Привокзальной площади до знаменитой мануфактуры, открыли 25 июля в Московской области, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.Событие приурочено к завершению благоустройства пешеходной зоны в центре Павловского Посада, где появились велодорожки с пунктами проката и парковками, а также информационные указатели. "Все это очень удобно для туристов, впервые посетивших город", — говорится в сообщении.В честь запуска состоялся концерт с дефиле, где показывали костюмы из павловопосадских платков, а также несколько мастер-классов, посвященных этому промыслу.
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московская область (подмосковье)
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туризм, новости - туризм, московская область (подмосковье), павловский посад
16:08 26.07.2021 (обновлено: 16:09 26.07.2021)
 

В Подмосковье создан новый туристический маршрут

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦех готовой продукции на ОАО "Павловопосадская платочная мануфактура" в городе Павловский Посад Московской области
Цех готовой продукции на ОАО Павловопосадская платочная мануфактура в городе Павловский Посад Московской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Новый маршрут "Родина Павловопосадского платка", который протянулся от Привокзальной площади до знаменитой мануфактуры, открыли 25 июля в Московской области, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.
Событие приурочено к завершению благоустройства пешеходной зоны в центре Павловского Посада, где появились велодорожки с пунктами проката и парковками, а также информационные указатели. "Все это очень удобно для туристов, впервые посетивших город", — говорится в сообщении.
В честь запуска состоялся концерт с дефиле, где показывали костюмы из павловопосадских платков, а также несколько мастер-классов, посвященных этому промыслу.
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