https://ria.ru/20210726/podmoskove-1742898261.html
В Подмосковье создан новый туристический маршрут
В Подмосковье создан новый туристический маршрут - РИА Новости, 26.07.2021
В Подмосковье создан новый туристический маршрут
Новый маршрут "Родина Павловопосадского платка", который протянулся от Привокзальной площади до знаменитой мануфактуры, открыли 25 июля в Московской области,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:08
2021-07-26T16:08
2021-07-26T16:09
туризм
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новости - туризм
московская область (подмосковье)
павловский посад
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Новый маршрут "Родина Павловопосадского платка", который протянулся от Привокзальной площади до знаменитой мануфактуры, открыли 25 июля в Московской области, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.Событие приурочено к завершению благоустройства пешеходной зоны в центре Павловского Посада, где появились велодорожки с пунктами проката и парковками, а также информационные указатели. "Все это очень удобно для туристов, впервые посетивших город", — говорится в сообщении.В честь запуска состоялся концерт с дефиле, где показывали костюмы из павловопосадских платков, а также несколько мастер-классов, посвященных этому промыслу.
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
московская область (подмосковье)
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туризм, новости - туризм, московская область (подмосковье), павловский посад
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Новый маршрут "Родина Павловопосадского платка", который протянулся от Привокзальной площади до знаменитой мануфактуры, открыли 25 июля в Московской области, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.
Событие приурочено к завершению благоустройства пешеходной зоны в центре Павловского Посада, где появились велодорожки с пунктами проката и парковками, а также информационные указатели. "Все это очень удобно для туристов, впервые посетивших город", — говорится в сообщении.
В честь запуска состоялся концерт с дефиле, где показывали костюмы из павловопосадских платков, а также несколько мастер-классов, посвященных этому промыслу.