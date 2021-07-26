https://ria.ru/20210726/podmoskove-1742898261.html

В Подмосковье создан новый туристический маршрут

В Подмосковье создан новый туристический маршрут - РИА Новости, 26.07.2021

В Подмосковье создан новый туристический маршрут

Новый маршрут "Родина Павловопосадского платка", который протянулся от Привокзальной площади до знаменитой мануфактуры, открыли 25 июля в Московской области,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:08

2021-07-26T16:08

2021-07-26T16:09

туризм

туризм

новости - туризм

московская область (подмосковье)

павловский посад

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Новый маршрут "Родина Павловопосадского платка", который протянулся от Привокзальной площади до знаменитой мануфактуры, открыли 25 июля в Московской области, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.Событие приурочено к завершению благоустройства пешеходной зоны в центре Павловского Посада, где появились велодорожки с пунктами проката и парковками, а также информационные указатели. "Все это очень удобно для туристов, впервые посетивших город", — говорится в сообщении.В честь запуска состоялся концерт с дефиле, где показывали костюмы из павловопосадских платков, а также несколько мастер-классов, посвященных этому промыслу.

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

московская область (подмосковье)

павловский посад

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туризм, новости - туризм, московская область (подмосковье), павловский посад