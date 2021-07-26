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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210726/podmoskove-1742884955.html
Более 950 нарушений устранено вдоль вылетных магистралей Подмосковья
Более 950 нарушений устранено вдоль вылетных магистралей Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2021
Более 950 нарушений устранено вдоль вылетных магистралей Подмосковья
Более 950 нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:20
2021-07-26T11:20
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Более 950 нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосоквья."С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведены в порядок 137 остановочных павильонов и 321 различный объект на территориях, прилегающим к объектам в полосах отвода дорог, 45 объектов электросетевого хозяйства, 35 ограждение, 11 объектов рекламы, 12 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 26 фасад зданий. Демонтировано 112 средств размещения информации", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.По его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 347.За последнюю неделю в Подмосковье устранено 25 нарушений на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.
https://ria.ru/20210723/podmoskove-1742505061.html
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)
11:20 26.07.2021
 

Более 950 нарушений устранено вдоль вылетных магистралей Подмосковья

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на ЦКАД в Москве
Движение автомобилей на ЦКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Более 950 нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосоквья.
"С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведены в порядок 137 остановочных павильонов и 321 различный объект на территориях, прилегающим к объектам в полосах отвода дорог, 45 объектов электросетевого хозяйства, 35 ограждение, 11 объектов рекламы, 12 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 26 фасад зданий. Демонтировано 112 средств размещения информации", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
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По его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 347.
За последнюю неделю в Подмосковье устранено 25 нарушений на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.
 
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