https://ria.ru/20210726/pensioner-1742919712.html

Суд вынес приговор участникам жестокого убийства пенсионера в Москве

Суд вынес приговор участникам жестокого убийства пенсионера в Москве - РИА Новости, 26.07.2021

Суд вынес приговор участникам жестокого убийства пенсионера в Москве

Суд в Москве отправил на 18 и 19 лет в колонию строгого режима злоумышленников, которые во время разбойного нападения жестоко расправились с пенсионером на... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:04

2021-07-26T14:04

2021-07-26T14:04

московский городской суд

москва

сша

происшествия

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Суд в Москве отправил на 18 и 19 лет в колонию строгого режима злоумышленников, которые во время разбойного нападения жестоко расправились с пенсионером на востоке столицы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры."Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего Урузмага Гутнова и 29-летнего Динара Шарафуллина", - говорится в сообщении.Злоумышленникам инкриминировалось убийство по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, а также разбой с применением насилия."Суд приговорил Гутнова к 18 годам лишения свободы, Шарафуллина – к 19 годам лишения свободы, каждого со штрафом 300 тысяч рублей. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - поясняется в релизе.Приговор в законную силу не вступил.Как было установлено в суде, в марте 2020 года Гутнов и Шарафуллин пришли в квартиру на улице Байкальской к 64-летнему пенсионеру. Злоумышленники представились ремонтниками газового оборудования. Пока один из них отвлекал пенсионера, другой украл 160 тысяч рублей и 21 доллар США. Когда хозяин квартиры заметил кражу, сообщники решили убить его. Сначала они били его ножкой от табурета, потом подвели к открытой газовой конфорке на кухне и заставляли дышать. Не добившись своего, Гутнов и Шарафуллин перетащили потерпевшего в комнату, где надели ему на голову пакет и задушили накинутым на шею шарфом.После совершения убийства соучастники похитили из квартиры ювелирные украшения, исторические монеты и мобильные телефоны.

https://ria.ru/20210715/lotereya-1741318914.html

https://ria.ru/20210629/sobaka-1739128741.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский городской суд, москва, сша, происшествия