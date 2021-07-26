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Суд вынес приговор участникам жестокого убийства пенсионера в Москве
Суд вынес приговор участникам жестокого убийства пенсионера в Москве - РИА Новости, 26.07.2021
Суд вынес приговор участникам жестокого убийства пенсионера в Москве
Суд в Москве отправил на 18 и 19 лет в колонию строгого режима злоумышленников, которые во время разбойного нападения жестоко расправились с пенсионером на... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:04
2021-07-26T14:04
московский городской суд
москва
сша
происшествия
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Суд в Москве отправил на 18 и 19 лет в колонию строгого режима злоумышленников, которые во время разбойного нападения жестоко расправились с пенсионером на востоке столицы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры."Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего Урузмага Гутнова и 29-летнего Динара Шарафуллина", - говорится в сообщении.Злоумышленникам инкриминировалось убийство по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, а также разбой с применением насилия."Суд приговорил Гутнова к 18 годам лишения свободы, Шарафуллина – к 19 годам лишения свободы, каждого со штрафом 300 тысяч рублей. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - поясняется в релизе.Приговор в законную силу не вступил.Как было установлено в суде, в марте 2020 года Гутнов и Шарафуллин пришли в квартиру на улице Байкальской к 64-летнему пенсионеру. Злоумышленники представились ремонтниками газового оборудования. Пока один из них отвлекал пенсионера, другой украл 160 тысяч рублей и 21 доллар США. Когда хозяин квартиры заметил кражу, сообщники решили убить его. Сначала они били его ножкой от табурета, потом подвели к открытой газовой конфорке на кухне и заставляли дышать. Не добившись своего, Гутнов и Шарафуллин перетащили потерпевшего в комнату, где надели ему на голову пакет и задушили накинутым на шею шарфом.После совершения убийства соучастники похитили из квартиры ювелирные украшения, исторические монеты и мобильные телефоны.
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московский городской суд, москва, сша, происшествия
14:04 26.07.2021
 
Суд вынес приговор участникам жестокого убийства пенсионера в Москве

Суд в Москве отправил на 18 и 19 лет в колонию строгого режима участников убийства пенсионера

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Суд в Москве отправил на 18 и 19 лет в колонию строгого режима злоумышленников, которые во время разбойного нападения жестоко расправились с пенсионером на востоке столицы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего Урузмага Гутнова и 29-летнего Динара Шарафуллина", - говорится в сообщении.
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Злоумышленникам инкриминировалось убийство по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, а также разбой с применением насилия.
"Суд приговорил Гутнова к 18 годам лишения свободы, Шарафуллина – к 19 годам лишения свободы, каждого со штрафом 300 тысяч рублей. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - поясняется в релизе.
Приговор в законную силу не вступил.
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Как было установлено в суде, в марте 2020 года Гутнов и Шарафуллин пришли в квартиру на улице Байкальской к 64-летнему пенсионеру. Злоумышленники представились ремонтниками газового оборудования. Пока один из них отвлекал пенсионера, другой украл 160 тысяч рублей и 21 доллар США. Когда хозяин квартиры заметил кражу, сообщники решили убить его. Сначала они били его ножкой от табурета, потом подвели к открытой газовой конфорке на кухне и заставляли дышать. Не добившись своего, Гутнов и Шарафуллин перетащили потерпевшего в комнату, где надели ему на голову пакет и задушили накинутым на шею шарфом.
После совершения убийства соучастники похитили из квартиры ювелирные украшения, исторические монеты и мобильные телефоны.
 
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