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В Пекине отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе между КНР и РФ
В Пекине отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе между КНР и РФ - РИА Новости, 26.07.2021
В Пекине отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе между КНР и РФ
В Пекине 25 июля состоялось мероприятие, посвященное 20-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Оно было организовано... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:15
2021-07-26T12:15
2021-07-26T12:15
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МОСКВА, 26 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине 25 июля состоялось мероприятие, посвященное 20-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Оно было организовано Китайской ассоциацией выпускников советских и российских вузов совместно с Российским культурным центром.Председатель Китайской ассоциации выпускников советских и российских вузов Лю Лиминь отметил, что на протяжении прошедших 20 лет с момента подписания Договора Ассоциация активно углубляет культурные обмены и работает над наведением мостов народной дипломатии между Россией и Китаем. Ее деятельность способствует углублению взаимного доверия и взаимодействия, а также эффективным контактам между Китаем и Россией, тем самым внося уникальный вклад в устойчивое развитие политических отношений между двумя странами.Он отметил, что Ассоциация, руководствуясь духом указанного договора, продолжит объединять и сплачивать огромное количество выпускников советских и российских вузов, чтобы создать более широкую платформу для взаимодействия и внести больший вклад в долгосрочное развитие отношений между двумя странами.Посол России в КНР Андрей Денисов, в свою очередь, заявил, что в последние годы активно развивается новый формат международного образовательного сотрудничества - совместные образовательные учреждения и совместные образовательные программы. В настоящее время в Китае действует российско-китайский совместный университет, 11 российско-китайских институтов в составе китайских вузов и почти 100 совместных образовательных программ.Он надеется, что китайские выпускники российско-китайских совместных образовательных программ продолжат славные традиции, заложенные поколениями выпускников советских вузов.
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россия, андрей денисов, китай
МОСКВА, 26 июл - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В Пекине
25 июля состоялось мероприятие, посвященное 20-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Оно было организовано Китайской ассоциацией выпускников советских и российских вузов совместно с Российским культурным центром.
Председатель Китайской ассоциации выпускников советских и российских вузов Лю Лиминь отметил, что на протяжении прошедших 20 лет с момента подписания Договора Ассоциация активно углубляет культурные обмены и работает над наведением мостов народной дипломатии между Россией и Китаем. Ее деятельность способствует углублению взаимного доверия и взаимодействия, а также эффективным контактам между Китаем и Россией, тем самым внося уникальный вклад в устойчивое развитие политических отношений между двумя странами.
Он отметил, что Ассоциация, руководствуясь духом указанного договора, продолжит объединять и сплачивать огромное количество выпускников советских и российских вузов, чтобы создать более широкую платформу для взаимодействия и внести больший вклад в долгосрочное развитие отношений между двумя странами.
Посол России в КНР Андрей Денисов, в свою очередь, заявил, что в последние годы активно развивается новый формат международного образовательного сотрудничества - совместные образовательные учреждения и совместные образовательные программы. В настоящее время в Китае действует российско-китайский совместный университет, 11 российско-китайских институтов в составе китайских вузов и почти 100 совместных образовательных программ.
Он надеется, что китайские выпускники российско-китайских совместных образовательных программ продолжат славные традиции, заложенные поколениями выпускников советских вузов.