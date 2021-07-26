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Эксперт оценил идею забирать загранпаспорта у должников
Эксперт оценил идею забирать загранпаспорта у должников - РИА Новости, 26.07.2021
Эксперт оценил идею забирать загранпаспорта у должников
Изъятие загранпаспорта у должников, которым запретили выезд из России, - это своевременная и оправданная мера, но пока непонятно, как это делать практически,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:26
2021-07-26T17:30
россия
госдума рф
владимир груздев
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Изъятие загранпаспорта у должников, которым запретили выезд из России, - это своевременная и оправданная мера, но пока непонятно, как это делать практически, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Документу еще предстоит пройти одобрение в Госдуме."Я, как правоприменитель, считаю, что любые меры, направленные на ужесточение законодательства в области исполнительного производства, на сегодняшний день оправданы. Я одобряю, это своевременная мера", - сказал Грибаков.По его словам, в России большое количество должников, которые уклоняются от своих обязанностей и при этом ведут комфортный образ жизни, выезжают на отдых за рубеж, несмотря на запрет. Приставы же сталкиваются со множеством трудностей при исполнении своих обязанностей."Несколько беспокоит исполнение этой новой нормы. Техника изъятия загранпаспорта у гражданина вызывает вопросы. Предположим, судебный пристав обязывает гражданина сдать паспорт. Предположим, что санкция за это - штраф. Но перед нами должник, его штрафами не напугаешь. Поэтому система изъятия загранпаспортов должна быть максимально оптимизирована", - добавил Грибаков.Задача эта достаточно трудоемкая, отметил юрист.Инициатива изымать загранпаспорта у должников - это столкновение двух конституционных свобод граждан РФ, но ее можно оценить положительно, поскольку дети являются уязвимой группой населения и у государства должны быть инструменты для их защиты, заявил РИА Новости заведующий кафедры международного права РУДН Аслан Абашидзе.Кроме того, юрист добавил, что прежде всего в России за черту бедности попадают многодетные семьи и матери-одиночки, и поэтому у государства должны быть инструменты для принуждения родителей к выплате алиментов.
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россия, госдума рф, владимир груздев, общество
17:26 26.07.2021 (обновлено: 17:30 26.07.2021)
 
Эксперт оценил идею забирать загранпаспорта у должников

Адвокат Грибаков: забирать загранпаспорта у должников нужно, но пока непонятно, как это делать

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Изъятие загранпаспорта у должников, которым запретили выезд из России, - это своевременная и оправданная мера, но пока непонятно, как это делать практически, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Документу еще предстоит пройти одобрение в Госдуме.
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"Я, как правоприменитель, считаю, что любые меры, направленные на ужесточение законодательства в области исполнительного производства, на сегодняшний день оправданы. Я одобряю, это своевременная мера", - сказал Грибаков.
По его словам, в России большое количество должников, которые уклоняются от своих обязанностей и при этом ведут комфортный образ жизни, выезжают на отдых за рубеж, несмотря на запрет. Приставы же сталкиваются со множеством трудностей при исполнении своих обязанностей.
"Несколько беспокоит исполнение этой новой нормы. Техника изъятия загранпаспорта у гражданина вызывает вопросы. Предположим, судебный пристав обязывает гражданина сдать паспорт. Предположим, что санкция за это - штраф. Но перед нами должник, его штрафами не напугаешь. Поэтому система изъятия загранпаспортов должна быть максимально оптимизирована", - добавил Грибаков.
Задача эта достаточно трудоемкая, отметил юрист.
Инициатива изымать загранпаспорта у должников - это столкновение двух конституционных свобод граждан РФ, но ее можно оценить положительно, поскольку дети являются уязвимой группой населения и у государства должны быть инструменты для их защиты, заявил РИА Новости заведующий кафедры международного права РУДН Аслан Абашидзе.
Кроме того, юрист добавил, что прежде всего в России за черту бедности попадают многодетные семьи и матери-одиночки, и поэтому у государства должны быть инструменты для принуждения родителей к выплате алиментов.
 
РоссияГосдума РФВладимир ГруздевОбщество
 
 
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