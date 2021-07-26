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Пасечник обвинил украинских силовиков в подготовке теракта в ЛНР
Пасечник обвинил украинских силовиков в подготовке теракта в ЛНР - РИА Новости, 26.07.2021
Пасечник обвинил украинских силовиков в подготовке теракта в ЛНР
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил вооруженные силы Украины в подготовке теракта в Луганске с помощью ударного... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:49
2021-07-26T16:49
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил вооруженные силы Украины в подготовке теракта в Луганске с помощью ударного беспилотника.Ранее представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР заявил, что Народная милиция перехватила украинский беспилотный летательный аппарат с самодельными взрывными устройствами, двигавшийся по направлению к Луганску. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.Глава ЛНР пояснил, что данные с бортового компьютера БПЛА, показали, что силовики планировали сбросить боеприпасы в центре Луганска – в районе Дома Правительства и Театральной площади."Страшно представить, какое количество жертв, в том числе и среди детей, мог бы принести этот теракт! Особенно учитывая тот факт, что недалеко от Дома Правительства есть детская площадка, а на Театральной площади всегда многолюдно. Своим бесчеловечным поступком Киев не просто нарушает минские договоренности, но и все существующие нормы международного права", - подчеркнул глава республики.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210726/donbass-1742953406.html
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, оон, в мире
16:49 26.07.2021
 
Пасечник обвинил украинских силовиков в подготовке теракта в ЛНР

Глава ЛНР Пасечник обвинил Украину в подготовке теракта в Луганске с помощью ударного беспилотника

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил вооруженные силы Украины в подготовке теракта в Луганске с помощью ударного беспилотника.
Ранее представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР заявил, что Народная милиция перехватила украинский беспилотный летательный аппарат с самодельными взрывными устройствами, двигавшийся по направлению к Луганску. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"События минувших выходных еще раз доказали, что Киев не намерен прекращать обстрелы, диверсии и провокации. "Мирное урегулирование конфликта в Донбассе" для украинского правительства – это организация терактов, направленных на убийство наших граждан", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном в понедельник журналистам.
Глава ЛНР пояснил, что данные с бортового компьютера БПЛА, показали, что силовики планировали сбросить боеприпасы в центре Луганска – в районе Дома Правительства и Театральной площади.
"Страшно представить, какое количество жертв, в том числе и среди детей, мог бы принести этот теракт! Особенно учитывая тот факт, что недалеко от Дома Правительства есть детская площадка, а на Театральной площади всегда многолюдно. Своим бесчеловечным поступком Киев не просто нарушает минские договоренности, но и все существующие нормы международного права", - подчеркнул глава республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛуганскООНВ мире
 
 
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