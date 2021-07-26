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В Москве обнаружили около 30 артефактов возле памятника Минину и Пожарскому
В Москве обнаружили около 30 артефактов возле памятника Минину и Пожарскому - РИА Новости, 26.07.2021
В Москве обнаружили около 30 артефактов возле памятника Минину и Пожарскому
Порядка 30 артефактов обнаружили столичные археологи возле памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, говорится на официальном портале мэра и... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T08:15
2021-07-26T08:15
2021-07-26T10:31
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Порядка 30 артефактов обнаружили столичные археологи возле памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, которые приводятся на сайте, археологи, в частности, обнаружили бронзовую ручку с орнаментом, свинцово-оловянную товарную пломбу, фрагмент подковы и мундштук голландской курительной трубки."Интерес представляют фрагменты керамики, археологи относят их к XII–XIII векам. Специалисты изучат все находки, а затем передадут их в музейный фонд города", - добавил Емельянов.
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новости культуры, россия, москва
08:15 26.07.2021 (обновлено: 10:31 26.07.2021)
В Москве обнаружили около 30 артефактов возле памятника Минину и Пожарскому
Археологи обнаружили около 30 артефактов возле памятника Минину и Пожарскому на Красной площади