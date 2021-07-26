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В Москве обнаружили около 30 артефактов возле памятника Минину и Пожарскому

В Москве обнаружили около 30 артефактов возле памятника Минину и Пожарскому - РИА Новости, 26.07.2021

В Москве обнаружили около 30 артефактов возле памятника Минину и Пожарскому

Порядка 30 артефактов обнаружили столичные археологи возле памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, говорится на официальном портале мэра и... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T08:15

2021-07-26T08:15

2021-07-26T10:31

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Порядка 30 артефактов обнаружили столичные археологи возле памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, которые приводятся на сайте, археологи, в частности, обнаружили бронзовую ручку с орнаментом, свинцово-оловянную товарную пломбу, фрагмент подковы и мундштук голландской курительной трубки."Интерес представляют фрагменты керамики, археологи относят их к XII–XIII векам. Специалисты изучат все находки, а затем передадут их в музейный фонд города", - добавил Емельянов.

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