https://ria.ru/20210726/obvinenie-1742940672.html
СК предъявил обвинение водителю, сбившему беременную девушку под Пермью
СК предъявил обвинение водителю, сбившему беременную девушку под Пермью - РИА Новости, 26.07.2021
СК предъявил обвинение водителю, сбившему беременную девушку под Пермью
Уроженцу Ивановской области предъявлено обвинение после ДТП со сбитой насмерть беременной 16-летней девушкой под Пермью, сообщили РИА Новости в пермском СУСК... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:22
2021-07-26T15:22
2021-07-26T15:22
россия
ивановская область
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Уроженцу Ивановской области предъявлено обвинение после ДТП со сбитой насмерть беременной 16-летней девушкой под Пермью, сообщили РИА Новости в пермском СУСК РФ.Автоавария произошла вечером 19 июля в посёлке Звёздный вблизи Перми. Мужчина 1980 года рождения, уроженец Ивановской области на автомобиле "ВАЗ-21113" сбил 16-летнюю девушку на Лесной улице и убежал с места ДТП. Правоохранители быстро вычислили водителя и задержали. Пострадавшую отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось. При этом она была беременна двойней."Сегодня мужчине предъявлено обвинение по пп. "а, б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)", - рассказали в следственном отделе Пермского района регионального СУСК РФ. Собеседник добавил, что расследование дела продолжается. Фигурант находится под арестом до 20 сентября.
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россия, ивановская область, пермь, происшествия
СК предъявил обвинение водителю, сбившему беременную девушку под Пермью
СК предъявил обвинение водителю, сбившему насмерть беременную 16-летнюю девушку под Пермью