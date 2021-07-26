https://ria.ru/20210726/navalnyy-1742920888.html
Роскомнадзор заблокировал сайт Навального
Роскомнадзор заблокировал сайт Навального - РИА Новости, 26.07.2021
Роскомнадзор заблокировал сайт Навального
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Алексея Навального navalny.com, следует из информации на сервисе проверки ограничения доступа РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:10
2021-07-26T14:10
2021-07-26T15:49
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Алексея Навального navalny.com, следует из информации на сервисе проверки ограничения доступа к сайтам.Основанием для внесения в реестр стала статья 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Согласно статье доступ к интернет-странице может быть ограничен, если она, в частности, содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
https://ria.ru/20210726/navalnyy-1742916383.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
14:10 26.07.2021 (обновлено: 15:49 26.07.2021)
Роскомнадзор заблокировал сайт Навального
Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.сom