https://ria.ru/20210726/navalnyy-1742920888.html

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального - РИА Новости, 26.07.2021

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Алексея Навального navalny.com, следует из информации на сервисе проверки ограничения доступа РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:10

2021-07-26T14:10

2021-07-26T15:49

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Алексея Навального navalny.com, следует из информации на сервисе проверки ограничения доступа к сайтам.Основанием для внесения в реестр стала статья 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Согласно статье доступ к интернет-странице может быть ограничен, если она, в частности, содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

https://ria.ru/20210726/navalnyy-1742916383.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф