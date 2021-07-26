13:56 26.07.2021 (обновлено: 13:57 26.07.2021)
Защита Навального обжаловала решение суда по "Матросской тишине"
Защита Навального оспорила решение суда о постановке его на учет как склонного к побегу
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защита Алексея Навального оспорила решение суда, признавшего законным его постановку в СИЗО №1 ("Матросская тишина") на профилактический учет как склонного к побегу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в пресс-службе.
Преображенский суд 25 июня отклонил иск Навального к СИЗО №1 о постановке его в феврале на профилактический учет как склонного к побегу. Из материалов суда стало известно, что он дважды высказывался в "Матросской тишине" о намерении сбежать, сам блогер объяснил свои слова шуткой при общении с сотрудниками изолятора. ФСИН же указывала, что такое решение не нарушает его права и не ухудшает положение.
В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2 в Покрове, где блогер отбывает заключение. На это решение тоже подана апелляция.
Из-за статуса склонного к побегу охрана СИЗО и колонии тщательнее следит за заключенным и проверяет его ночью. Ранее защита указывала, что такой статус может помешать условно-досрочному освобождению.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.