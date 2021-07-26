https://ria.ru/20210726/moshenniki-1742849126.html

Мошенники стали чаще подделывать сайты банков

Мошенники стали чаще подделывать сайты банков - РИА Новости, 26.07.2021

Мошенники стали чаще подделывать сайты банков

Мошенники в 2021 году стали чаще подделывать сайты российских кредитных организаций: на текущий момент уже выявлено 3258 лжебанка, что составляет 75% от объема... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T05:38

2021-07-26T05:38

2021-07-26T05:38

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152896/10/1528961055_0:234:4471:2749_1920x0_80_0_0_e46ff5321a631e3aa70c9e1e1efa2d5b.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мошенники в 2021 году стали чаще подделывать сайты российских кредитных организаций: на текущий момент уже выявлено 3258 лжебанка, что составляет 75% от объема прошлого года, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone."За 2020 год нашими экспертами было выявлено 4323 сайта, маскирующихся под известные кредитные организации. 2021 год показывает стабильный рост количества таких ресурсов. Уже сейчас экспертами выявлено 3258 подобных сайтов, что составляет 75% от объема прошлого года. Такими темпами в этом году рост может составить 13%", — отметил директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин.Отмечается, что фишинговые сайты максимально близко копируют веб-ресурсы банков: мошенники подстраивают интерфейс под различные кредитные организации и перерисовывают дизайнерское оформление известных банковских продуктов. Такие сайты предлагают жертве ввести логин и пароль, имитируя официальную страницу авторизации банка, также они предлагают перевести деньги с карты на карту и просят пользователя ввести данные карт. В результате злоумышленники собирают персональные данные и воруют деньги россиян.Волошин призвал россиян следить за названием банка в адресной строке, при открытии ссылки сайта банка проверять префикс HTTPS, а также обращать внимание на то, открывается ли ресурс без ошибок и предупреждения безопасности. Также с осторожностью стоит переходить по ссылкам из контекстной рекламы, нередко злоумышленники используют её и покупают места в верхних строчках поисковой выдачи, добавил эксперт.Фишинговый сайт — мошеннический ресурс, созданный для кражи денег или получения данных банковских карт. По данным ЦБ, основные утечки данных идут через них, а также разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают информацию о людях. Блокировка сайтов в России возможна только по решению суда, саму блокировку осуществляет Роскомнадзор. При этом с 1 декабря мошеннические сайты также будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке.

https://ria.ru/20210724/moshennichestvo-1742690349.html

https://ria.ru/20210720/blokadnitsa-1742070036.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество