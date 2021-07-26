https://ria.ru/20210726/modernizatsiya-1742883096.html

Более 1 млрд рублей вложат в модернизацию три авиационных предприятия

Более 1 млрд рублей вложат в модернизацию три авиационных предприятия - РИА Новости, 26.07.2021

Более 1 млрд рублей вложат в модернизацию три авиационных предприятия

Три московских предприятия авиационной отрасли, имеющие статус промышленного комплекса, планируют до конца 2021 года инвестировать в свое развитие свыше 1... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:13

2021-07-26T11:13

2021-07-26T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Три московских предприятия авиационной отрасли, имеющие статус промышленного комплекса, планируют до конца 2021 года инвестировать в свое развитие свыше 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Предприятия авиационной отрасли столицы производят почти весь спектр существующей продукции в этой сфере - двигатели, шасси, навигационные комплексы, электронику. Только за 2020 год они выпустили авиационной продукции более чем на 140 миллиардов рублей. Восемь предприятий имеют статус промышленного комплекса, который позволяет им экономить средства за счет предоставляемых городом преференций и вкладывать их в модернизацию производства. Благодаря поддержке города, как минимум, три авиапредприятия планируют до конца этого года вложить в собственное развитие свыше 1 миллиарда рублей", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Среди них производитель топливных систем для авиадвигателей, предприятие, специализирующееся на проектировании и производстве ракетоносцев и самолетов специального назначения, а также машиностроительное конструкторское бюро."Статус промышленного комплекса открывает промпредприятиям доступ к ряду преференций - для них на 80% снижена ставка земельного налога и арендная плата за землю, а ставка налога на имущество сокращена вдвое. Эти льготы позволяют предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 17–25%, а сэкономленные средства направить на модернизацию производства, обновление или приобретение оборудования", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.

https://realty.ria.ru/20210722/promzona-1742318000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров