https://ria.ru/20210726/mishustin-1742998242.html

Мишустин освободил Алексея Доценко от должности замруководителя ФАС

Мишустин освободил Алексея Доценко от должности замруководителя ФАС - РИА Новости, 26.07.2021

Мишустин освободил Алексея Доценко от должности замруководителя ФАС

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Алексея Доценко от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответствующее РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T19:44

2021-07-26T19:44

2021-07-26T19:44

михаил мишустин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

политика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Алексея Доценко от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Освободить Доценко Алексея Викторовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в документе.Должность заместителя руководителя ФАС Доценко занимал с 2012 года, следует из материалов ведомства.

https://ria.ru/20210719/khleb-1741923348.html

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2021

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михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), политика