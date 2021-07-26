https://ria.ru/20210726/mishustin-1742998242.html
Мишустин освободил Алексея Доценко от должности замруководителя ФАС
Мишустин освободил Алексея Доценко от должности замруководителя ФАС - РИА Новости, 26.07.2021
Мишустин освободил Алексея Доценко от должности замруководителя ФАС
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Алексея Доценко от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответствующее РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:44
2021-07-26T19:44
2021-07-26T19:44
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
политика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Алексея Доценко от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Освободить Доценко Алексея Викторовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в документе.Должность заместителя руководителя ФАС Доценко занимал с 2012 года, следует из материалов ведомства.
https://ria.ru/20210719/khleb-1741923348.html
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михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), политика
Мишустин освободил Алексея Доценко от должности замруководителя ФАС
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Алексея Доценко от должности замруководителя ФАС