https://ria.ru/20210726/medvedchuk-1742902146.html
Медведчук заявил о готовящемся коммунальном ударе по жителям Украины
Медведчук заявил о готовящемся коммунальном ударе по жителям Украины - РИА Новости, 26.07.2021
Медведчук заявил о готовящемся коммунальном ударе по жителям Украины
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что намеченное повышение коммунальных тарифов на Украине может РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:37
2021-07-26T12:37
2021-07-26T12:37
оппозиционная платформа - за жизнь
жкх
виктор медведчук
украина
в мире
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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что намеченное повышение коммунальных тарифов на Украине может стать самым сокрушительным ударом по доходам украинцев за весь период правления президента Владимира Зеленского.По его словам, в целом начисления за жилищно-коммунальные услуги гражданам Украины в мае этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го возросли на 109% ‒ с 5,6 миллиарда гривен до 11,7 миллиарда гривен."С миллионов украинцев, которые в нынешних экономических условиях все еще платят за коммунальные услуги, власть решила "снять последнюю рубаху", готовя новое повышение оплаты услуг ЖКХ, своими масштабами превышающее происходившие ранее", - заявил Медведчук, его слова приводит пресс-служба партии в понедельник.Политик считает, что в условиях фактической катастрофы в экономике и социальной сфере, отсутствия инвестиций власть стремится залатать возникшие финансовые дыры за счет простых украинцев, повышая жилищно-коммунальные тарифы, раскручивая маховик задолженностей, лишая социально незащищенных граждан субсидий."Зеленский и его окружение переходят черту, за которой кончаются народное терпение и семейные бюджеты украинских граждан, в этих условиях теряющих возможность кормить детей и заботиться о своих родителях", - считает Медведчук.С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело государственное регулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30%.
https://ria.ru/20210625/ukraina-1738516051.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/elektrichestvo-1592765920.html
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РИА Новости
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оппозиционная платформа - за жизнь, жкх, виктор медведчук, украина, в мире
Медведчук заявил о готовящемся коммунальном ударе по жителям Украины
Глава ОПЗЖ Медведчук: повышение коммунальных тарифов станет сокрушительным ударом по украинцам
КИЕВ, 26 июл - РИА Новости.
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь
" Виктор Медведчук
заявил, что намеченное повышение коммунальных тарифов на Украине
может стать самым сокрушительным ударом по доходам украинцев за весь период правления президента Владимира Зеленского
.
По его словам, в целом начисления за жилищно-коммунальные услуги гражданам Украины в мае этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го возросли на 109% ‒ с 5,6 миллиарда гривен до 11,7 миллиарда гривен.
"С миллионов украинцев, которые в нынешних экономических условиях все еще платят за коммунальные услуги, власть решила "снять последнюю рубаху", готовя новое повышение оплаты услуг ЖКХ, своими масштабами превышающее происходившие ранее", - заявил Медведчук, его слова приводит пресс-служба партии в понедельник.
Политик считает, что в условиях фактической катастрофы в экономике и социальной сфере, отсутствия инвестиций власть стремится залатать возникшие финансовые дыры за счет простых украинцев, повышая жилищно-коммунальные тарифы, раскручивая маховик задолженностей, лишая социально незащищенных граждан субсидий.
"Зеленский и его окружение переходят черту, за которой кончаются народное терпение и семейные бюджеты украинских граждан, в этих условиях теряющих возможность кормить детей и заботиться о своих родителях", - считает Медведчук.
С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело государственное регулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30%.