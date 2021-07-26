https://ria.ru/20210726/mediki-1744667088.html
Медики санавиациии спасли жителя Югры с пневмонией и подозрением на COVID
Медики санавиациии спасли жителя Югры с пневмонией и подозрением на COVID - РИА Новости, 06.08.2021
Медики санавиациии спасли жителя Югры с пневмонией и подозрением на COVID
Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе разбирается в обстоятельствах инцидента в селе Селиярово, где местные жители мешали медикам госпитализировать... РИА Новости, 06.08.2021
2021-07-26T11:36
2021-07-26T11:36
2021-08-06T13:11
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе разбирается в обстоятельствах инцидента в селе Селиярово, где местные жители мешали медикам госпитализировать пациента с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Ранее в соцсетях широко разошлось видео, на котором санитарный вертолет с медиками в защитных костюмах и выгруженным специализированным боксом для перевозки коронавирусных больных ожидает пациента, а за кадром мужчина в нецензурной форме кричит на медиков, утверждая, что они "завозят вирус в тайгу". После агрессивного поведения местных жителей врачи грузят бокс обратно.Как пояснял агентству директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин, медики санавиации спасли жителя труднодоступного села Югры с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19 несмотря на то, что им пытались помешать местные жители. Пациента, по его словам, забрали с другой вертолетной площадки и своевременно госпитализировали в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Пациент был вылечен и 20 июля выписан из медучреждения.
https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741101785.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ