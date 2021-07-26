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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210726/mediki-1744667088.html
Медики санавиациии спасли жителя Югры с пневмонией и подозрением на COVID
Медики санавиациии спасли жителя Югры с пневмонией и подозрением на COVID - РИА Новости, 06.08.2021
Медики санавиациии спасли жителя Югры с пневмонией и подозрением на COVID
Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе разбирается в обстоятельствах инцидента в селе Селиярово, где местные жители мешали медикам госпитализировать... РИА Новости, 06.08.2021
2021-07-26T11:36
2021-08-06T13:11
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе разбирается в обстоятельствах инцидента в селе Селиярово, где местные жители мешали медикам госпитализировать пациента с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Ранее в соцсетях широко разошлось видео, на котором санитарный вертолет с медиками в защитных костюмах и выгруженным специализированным боксом для перевозки коронавирусных больных ожидает пациента, а за кадром мужчина в нецензурной форме кричит на медиков, утверждая, что они "завозят вирус в тайгу". После агрессивного поведения местных жителей врачи грузят бокс обратно.Как пояснял агентству директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин, медики санавиации спасли жителя труднодоступного села Югры с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19 несмотря на то, что им пытались помешать местные жители. Пациента, по его словам, забрали с другой вертолетной площадки и своевременно госпитализировали в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Пациент был вылечен и 20 июля выписан из медучреждения.
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здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ
11:36 26.07.2021 (обновлено: 13:11 06.08.2021)
 

Медики санавиациии спасли жителя Югры с пневмонией и подозрением на COVID

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе разбирается в обстоятельствах инцидента в селе Селиярово, где местные жители мешали медикам госпитализировать пациента с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее в соцсетях широко разошлось видео, на котором санитарный вертолет с медиками в защитных костюмах и выгруженным специализированным боксом для перевозки коронавирусных больных ожидает пациента, а за кадром мужчина в нецензурной форме кричит на медиков, утверждая, что они "завозят вирус в тайгу". После агрессивного поведения местных жителей врачи грузят бокс обратно.
Как пояснял агентству директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин, медики санавиации спасли жителя труднодоступного села Югры с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19 несмотря на то, что им пытались помешать местные жители. Пациента, по его словам, забрали с другой вертолетной площадки и своевременно госпитализировали в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Пациент был вылечен и 20 июля выписан из медучреждения.
"Полиция проводит проверку по данному факту. Жителя села Селиярово, который агрессивно себя вел, доставляли в отдел полиции, опросили и отпустили", - сказал собеседник агентства.
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 15:32Ханты-Мансийский Автономный Округ
План по вакцинации жителей Югры от коронавируса выполнен на 54 процента
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЗдоровье - ОбществоХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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