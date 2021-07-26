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Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 26.07.2021
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин наградил ряд медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:11
2021-07-26T19:11
2021-07-26T22:38
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ряд медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой президента России", — говорится в документе.Кроме того, некоторым медикам объявлена благодарность президента России. Также Путин наградил некоторых из них почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности.
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737882035.html
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19:11 26.07.2021 (обновлено: 22:38 26.07.2021)
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
Президент Путин наградил медработников за вклад в борьбу с коронавирусом