https://ria.ru/20210726/lombard-1742970572.html

ЦБ начал маркировать сайты проверенных ломбардов в "Яндексе"

ЦБ начал маркировать сайты проверенных ломбардов в "Яндексе" - РИА Новости, 26.07.2021

ЦБ начал маркировать сайты проверенных ломбардов в "Яндексе"

Сайты ломбардов, которые находятся в реестре Банка России, теперь помечаются в поисковой выдаче "Яндекса" специальным знаком, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:33

2021-07-26T17:33

2021-07-26T17:33

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сайты ломбардов, которые находятся в реестре Банка России, теперь помечаются в поисковой выдаче "Яндекса" специальным знаком, говорится в сообщении регулятора.Отметка представляет собой синий кружок с галочкой и надписью "ЦБ РФ".Банк России совместно с поисковой системой "Яндекс" в июне 2017 года начал проект по маркировке сайтов финансовых организаций в интернете. Первыми маркер получили сайты микрофинансовых организаций, затем сайты страховщиков, банков, бюро кредитных историй, профессиональных участников рынка ценных бумаг, финансовых платформ, негосударственных пенсионных фондов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/lombard-1733298267.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика