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ЦБ начал маркировать сайты проверенных ломбардов в "Яндексе"
ЦБ начал маркировать сайты проверенных ломбардов в "Яндексе" - РИА Новости, 26.07.2021
ЦБ начал маркировать сайты проверенных ломбардов в "Яндексе"
Сайты ломбардов, которые находятся в реестре Банка России, теперь помечаются в поисковой выдаче "Яндекса" специальным знаком, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:33
2021-07-26T17:33
россия
яндекс
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сайты ломбардов, которые находятся в реестре Банка России, теперь помечаются в поисковой выдаче "Яндекса" специальным знаком, говорится в сообщении регулятора.Отметка представляет собой синий кружок с галочкой и надписью "ЦБ РФ".Банк России совместно с поисковой системой "Яндекс" в июне 2017 года начал проект по маркировке сайтов финансовых организаций в интернете. Первыми маркер получили сайты микрофинансовых организаций, затем сайты страховщиков, банков, бюро кредитных историй, профессиональных участников рынка ценных бумаг, финансовых платформ, негосударственных пенсионных фондов.
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россия, яндекс, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика
17:33 26.07.2021
 
ЦБ начал маркировать сайты проверенных ломбардов в "Яндексе"

ЦБ России начал маркировать сайты проверенных ломбардов в "Яндексе"

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПри нападении на ломбард в центре Москвы убиты 3 человека
При нападении на ломбард в центре Москвы убиты 3 человека - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сайты ломбардов, которые находятся в реестре Банка России, теперь помечаются в поисковой выдаче "Яндекса" специальным знаком, говорится в сообщении регулятора.
Отметка представляет собой синий кружок с галочкой и надписью "ЦБ РФ".
"Благодаря маркировке, люди смогут отличить легальные финансовые организации, поднадзорные Банку России, от нелегальных. Работа легальных организаций регулируется законодательством, которое защищает права потребителей финансовых услуг", - указали в ЦБ.
Банк России совместно с поисковой системой "Яндекс" в июне 2017 года начал проект по маркировке сайтов финансовых организаций в интернете. Первыми маркер получили сайты микрофинансовых организаций, затем сайты страховщиков, банков, бюро кредитных историй, профессиональных участников рынка ценных бумаг, финансовых платформ, негосударственных пенсионных фондов.
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