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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210726/kurs-1742907074.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 47 копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на 47 копеек - РИА Новости, 26.07.2021
Официальный курс евро на вторник вырос на 47 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 47,2 копейки - до 87,3171 рубля, курс доллара - на 33,17 копейки, до 74,098 рубля,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:56
2021-07-26T12:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 47,2 копейки - до 87,3171 рубля, курс доллара - на 33,17 копейки, до 74,098 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 0,4 копейки, составив 80,0466 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
12:56 26.07.2021
 
Официальный курс евро на вторник вырос на 47 копеек

Официальный курс евро на вторник вырос на 47 копеек, до 87,32 рубля

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 47,2 копейки - до 87,3171 рубля, курс доллара - на 33,17 копейки, до 74,098 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 0,4 копейки, составив 80,0466 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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