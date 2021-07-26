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Официальный курс евро на вторник вырос на 47 копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на 47 копеек - РИА Новости, 26.07.2021
Официальный курс евро на вторник вырос на 47 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 47,2 копейки - до 87,3171 рубля, курс доллара - на 33,17 копейки, до 74,098 рубля,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:56
2021-07-26T12:56
2021-07-26T12:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 47,2 копейки - до 87,3171 рубля, курс доллара - на 33,17 копейки, до 74,098 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 0,4 копейки, составив 80,0466 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на вторник вырос на 47 копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на 47 копеек, до 87,32 рубля